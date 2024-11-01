مروج الرحيلي تثير الجدل "أريد الزواج"-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الناشطة على مواقع التواصل الإجتماعي مروج الرحيلي مقطع فيديو لها عبر حسابها الخاص، عبّرت فيها عن رغبتها بالزواج، قائلة: "أبغى أتزوج ، الحين طالعة أشوف لي زوج".



على صعيد آخر، كشفت مروج مؤخرا عن خضوعها لعملية من أجل إزالة تاتو فاشل.

وأعلنت مروج عن ذلك من خلال نشر صورة ليدها على حسابها الخاص، معلّقة بالقول: "سويت عملية لإزالة التاتو الفاشل اللي ليا سنين احاول اشيله ومو راضي".

وتابعت مروج الرحيلي: "الحمد لله يارب واخيرا راجعه بيتي ارتاح فيه، يدي تعورني".

