ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل المسرحي والكاتب اللبناني زياد عيتاني، أن منزل الفنان القدير الراحل محمد شامل قد تدمر أمس، جاء الحـ رب الحاصلة في لبنان، وذلك عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى أن الأرشيف الخاص بـ "جده" والذي إحتفظ به طوال سنوات عمله باتت اليوم تحت الأبنية المدمـ رة.
وعلق عيتاني قائلاً :"هكذا ، بطرفة عين قرر برابرة العصر وهمج الارض القضاء على مبنى تم تشييده منتصف سبعينيات القرن الماضي
انذر افيخاي السمج سكان المبنى القديم الخالي في حـ ارة حريك" لاخلائه قبل ان تسقط التكنولوجيا الامـ يركية على المبنى الذي يضم ذكريات واوراق وارشيف الفنان الذي عرفه لبنان بسلسلة اعمال خالدة ، اشهرها " الدنيا هيك " الذي عرض لسنوات في تلفزيون لبنان".
وأضاف عيتاني قائلاً :"منزل جدي الفنان محمد شامل ، حيث كبرنا على حكايته لنا ، ونحن كاحفاد نفترش ارضية الصالون حوله، ونستمع الى حكايات مهرجانات بعلبك حيث كان مسؤولا ، وقصص اروقة الاذاعة اللبنانية حيث كان مديرا ، واسرار كواليس الدراما اللبنانية الاولى حيث كان كاتبا وممثلا".
وتحدث عيتاني عن منزل العائلة الخاص بـ شامل قائلاً :"لبيت العائلة هذا في حارة حريك الفة ، عرفها ادباء ومفكرين وفنانين عرب كانوا اول ما يقصدونه في لبنان فور وصولهم المطار منزل جدي صاحب العلاقات الفنية الواسعة والذي اختار هذا المنزل عمدا ، كونه كان قريبا للمطار ، كأنه اراد ان يكون دليلا سياحيا لكل هولاء ، بيده مفاتيح صندوق الفرجة المسمى بيروت، بلحظة ، بومضة، يسقط صاروخ اميركي حديث الصنع على لوحتنا الجميلة العتيقة ، حيث المبنى العتيق ، المملوكة شققه من اولى عائلات الحارة العريقة ، حيث لا مخازن ولا دهاليز ، ولا مقاتلين ، انها مجرد حكايات رواها محمد شامل قبل رحيله الى جميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر تدمير منزل الراحل محمد شامل ونجم مسلسل "الدنيا هيك" ومصير الأرشيف الخاص بأعماله مجهول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.