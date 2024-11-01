الخارجية الألمانية: أصدرنا منذ فترة طويلة تحذيرا من السفر لايران لأننا رأينا أنها تحتجز المواطنين الألمان رهائن

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية أن "برلين أصدرت منذ فترة طويلة تحذيرا من السفر إلى إيران وطلبت من رعاياها المغادرة لأن طهران تحتجز الألمان رهائن، كما يتضح من إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني".

واشار في مؤتمر صحفي، الى أننا "أصدرنا منذ فترة طويلة تحذيرا من السفر إلى إيران وطلبنا من الألمان في إيران مغادرة البلاد لأننا رأينا من خلال قضية جمشيد شارمهد أن إيران تحتجز المواطنين الألمان رهائن"، مؤكدا أننا "نريد تجنيب المواطنين الألمان الآخرين هذا المصير".