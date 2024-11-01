المجلس الوطني الأرثوذكسي: على حزب الله التنسيق مع قيادة الجيش من خلال خطة أمنية واستراتيجية

استغرب المجلس الوطني الأرثوذكسي خلال اجتماعه الشهري من بعد "تصرفات بعض الرؤساء والسياسيين من الصف الاول وكأنهم غير معنيين بما يجري في وطننا". وسأل "اين هي الوحدة الوطنية التي تتغنون بها؟ بلدنا يعيش دمارًا شاملًا للقرى والمدن والأحياء ، أين هم نوابنا؟".

ولفت الى أننا "بتنا نخاف مما هو محضر للبنان من الداخل والخارج والوضع يسوء اكثر فاكثر والخطورة تتزايد على شعبنا المعذب"، داعيا الى "الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرا ان "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غير قادر على اتخاذ اي قرار ينقذ لبنان بتطبيق القرار 1701 وإرسال الجيش اللبناني إلى الجنوب، فلم يعد مقبولًا بقاء لبنان رهينة وورقة ضغط من الدولة الايرانية وغيرها".

واعتبر ان "لا أحد يستطيع ان ينفرد بأي قرار سيادي يخص الدولة ويأخذنا إلى الموت والحرب". ودعا "قيادة حزب الله وأمينه العام الجديد السيد نعيم قاسم الى التنسيق المباشر مع قيادة الجيش من خلال خطة أمنية واستراتيجية دفاعية لإنقاذ الجنوب واستثمار انتصاراته وتسليم كل مواقعه الأمامية إلى الجيش اللبناني للحفاظ على ارضنا وحدودنا" .