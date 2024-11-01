اعلنت فرق الانقاذ في اسبانيا، "ارتفاع حصيلة عدد قتلى الفيضانات العنيفة في إسبانيا إلى 205 أشخاص، مع ترجيح أن يرتفع العدد نظرا إلى عدد المفقودين الكبير".
واشار الجهاز الذي ينسق خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا الى أنه "تأكد مقتل 202 شخص فيها، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والاندلس بمقتل ثلاثة أشخاص".
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.