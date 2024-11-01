ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات في إسبانيا إلى 205 أشخاص

اعلنت فرق الانقاذ في اسبانيا، "ارتفاع حصيلة عدد قتلى الفيضانات العنيفة في إسبانيا إلى 205 أشخاص، مع ترجيح أن يرتفع العدد نظرا إلى عدد المفقودين الكبير".

واشار الجهاز الذي ينسق خدمات الإغاثة في منطقة فالنسيا الى أنه "تأكد مقتل 202 شخص فيها، فيما أفاد مسؤولون في مقاطعتي كاستيا-لا-مانتشا والاندلس بمقتل ثلاثة أشخاص".