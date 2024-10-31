حسين فهمي يعلن موعد ومكان عزاء الراحل مصطفى فهمي

موعد ومكان قبول العزاء

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كواليس الأيام الأخيرة من حياة الراحل مصطفى فهمي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 31 أكتوبر 2024 07:19 مساءً - أعلن الفنانعبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، موعد ومكان قبول العزاء الخاص بأخيه الفنان الراحلقام الفنان حسين فهمي بنشر صورة لأخيه الراحلمكتوب عليها تفاصيل موعد ومكان قبول العزاء وجاء التعليق المرفق بها كالتالي: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. يقام العزاء يوم الأحد المقبل الموافق 3 نوفمبر، بـ مسجد عمر مكرم ... رجاء قراءة الفاتحة والدعاء".يذكر ان الفنان القدير، أعلنت وفاته فجر أمس الأربعاء، عن عمر يناهز الـ 82 عاما، بعد صراع قصير مع مضاعفات ورم في المخ أصيب به في شهر أغسطس الماضي.

تحدثت الفنانة بشرى على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، والذي انطلقت فعالياته يوم الخميس 24 أكتوبر وتستمر إلى 1 نوفمبر 2024، عن وفاة الفنان مصطفى فهمي ومدى تأثير الأيام الأخيرة له على شقيقه الفنان حسين فهمي حيث قالت: "تعازينا الكبيرة لأسرة الأستاذ حسين فهمي في وفاة شقيقه أستاذنا مصطفى فهمي، خبر صادم وتأثرنا جدًا".

وأكملت بشرى: "الأستاذ حسين فهمي عندما كان في المغرب كان متوتر وقلق جدًا على صحة الأستاذ مصطفى، وكان بنتكلم معاه على طول وبنحاول أننا نهدي من توتر أستاذ حسين، ولكن ربنا ليه قول آخر، وأستاذ حسين كان معانا في الجونة ولكن كان قلق جدًا، وكلنا كنا بنتمنى من الله أن يطيل في عمره ولكن المرض كان صعب جدًا".

واختتمت حديثها: "البقاء لله في أستاذ مصطفى فهمي، هذا الراقي المهذب، اللي فعلًا من زمن الفن الجميل، وربنا يصبر أستاذ حسين فهمي وكل الأسرة".



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قصة مرض مصطفى فهمي

تعرض الفنان مصطفى فهمي لوعكة صحية في شهر أغسطس الماضي دخل على إثرها إحدى المستشفيات بمدينة الشيخ زايد، وخضع لجراحة دقيقة في المخ، وبعد الاطمئنان على استقرار حالته الصحية غادر المستشفى عائدًا إلى منزله لاستئناف العلاج وسط توقعات بابتعاده طويلا عن المشاركة في أي عمل فني.

وشهدت الأيام الماضية تداول أنباء متكررة عن تدهور الوضع الصحي لـ مصطفى فهمي ولكن لم يصدر أي توضيح من العائلة حتى تم إعلان خبر وفاته أمس الأربعاء 30 أكتوبر.



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