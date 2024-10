فيديو مؤثر لدانييلا رحمة وهي تغادر لبنان

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فيديو لها على خاصية الحالة على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي يظهرها وهي تغادر لبنان.



وأرفقت الفيديو بأغنية The Sun Will Rise Again لبيكا برادلي والتي تعني أن الشمس ستشرق من جديد.

وتأتي مغادرة دانييلا رحمة من لبنان في ظل الحـ رب التي يمر بها لبنان.

وكانت قد احتفلت دانييلا رحمة مؤخراً ، بعيد ميلادها، وشاركت دانييلا متابعيها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لعدد من باقات الورود الجميلة التي تلقتها بعيد ميلادها، من معجبيها وأصدقائها.

وأرفقت دانييلا مقطع الفيديو برسالة، عبرت فيها عن شكرها العميق لمتابعيها، إذ كتبت فيها: "شكرا لكم على محبتكم الدافئة وتمنياتكم الرائعة في عيد ميلادي. أتمنى أن أحتفل معكم جميعا بأوقات وأيام أفضل. ابقوا سالمين وقريبين من أحبائكم".

كما استغلت دانييلا هذه المناسبة لتتمنى أمنية خاصة لوطنها لبنان، الذي يتعرض للقصف جراء الحرب القائمة فيه، وكتبت دانييلا: "في هذا العام، أمنية عيد ميلادي لوطني لبنان أن ينهض من جديد، ولشعبي أن يعيشوا بسلام أبدي".