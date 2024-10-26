نسليهان أتاغول في مصر للمرة الأولى.. تعرفوا إلى أسباب الزيارة

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 26 أكتوبر 2024 01:23 صباحاً - تحظى النجمة التركية نسليهان أتاغول بجماهيرية واسعة في العالم العربي، حيث تابع الجمهور العربي أعمالها بشغف من مسلسل "الأوراق المتساقطة"، وهي بعمر الـ 16 إلى مسلسل "فاتح حريبة"، فـ"حب أعمى"، و"ابنة السفير"، حيث رافقها المشاهد العربي بكل أدوارها في هذه الأعمال وغيرها، وعبّر عن إعجابه بتنوع أدائها وعفويتها اللافتة حيث لم تقع في فخ التكرار بالأداء إنما كانت إطلالتها في كل عمل مختلفة عن الأخرى. وهناك محبة متبادلة بين نسليهان أتاغول وجمهورها العربي. وهي ترسل لهم رسائل دوماً معبرة عن حبها الكبير لهم حيث قالت مرة:" في الواقع أنا أحبهم كثيراً كما هم يحبونني، وأشكرهم كثيراً لأنهم يدعمونني ولا يتراجعون عن حبي أبداً. وهذا يسعدني جداً".

نسليهان أتاغول ضيفة معرض "الأبد هو الآن"

وفي هذا الإطار، وبسبب شعبيتها الكبيرة في العالم العربي، تم دعوة النجمة التركية نسليهان أتاغول لزيارة مصر وهي الزيارة الأولى لها فيها، حيث لبت نسليهان أتاغول دعوة نادين عبدالغفار مؤسّسة آرت دي إيجيبت التي استقبلتها بالورود بعد وصولها إلى القاهرة، وحلّت ضيفة لحضور الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من معرض "الأبد هو الآن" والذي يقام بهضبة الإهرامات حتى يوم 16 نوفمبر بمشاركة 12 فناناً تشكيلياً من جميع أنحاء العالم.

نادين عبدالغفار تستقبل نسليهان أتاغول-الصورة من المركز الإعلامي لمعرض الأبد هو الآن

نسليهان أتاغول تنشر صورها من رحلتها إلى مصر

وفي هذا الإطار، نشرت نسليهان أتاغول على حسابها على إنستغرام صوراً التقطت ليلاً من شرفة الفندق المطلة على النيل وعلقت على الصور " رحلة على النيل".

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تفاصيل عن معرض "الأبد هو الآن" بنسخته الرابعة



ويقام معرض "الأبد هو الآن" بنسخته الرابعة، تحت رعاية وزارة الثقافة ووزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية وهيئة تنشيط السياحة واليونسكو، ويجمع بين 12 من كبار الفنانين التشكيليين من مصر ومن مختلف دول العالم، حيث يلتقي الفنانون مع أحد أعرق المعالم التاريخية فنياً، لتقديم أعمال فنية معاصرة تعتمد على المزج بين الحاضر والماضي، وتحاكي في الوقت ذاته التاريخ والأرض والبيئة والإنسانية.

واقتصر افتتاح النسخة الرابعة من المعرض على جولة للصحفيين والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والإقليمية والعالمية، لإتاحة الفرصة لهم للاطلاع عن قرب على الأعمال الفنية ونقلها للجمهور بكل مصداقية، كما قدم الفنانون المشاركون في المعرض خلال الجولة شرحاً مفصلًا عن أعمالهم من الفن المعاصر والتركيبات النحتية الضخمة، وسجل المعرض اليوم نسبة كبيرة من الحضور الجماهيري من مختلف أنحاء العالم.

نادين عبد الغفار: المعرض يشكل جسرًا فنيًا بين مصر وبقية العالم



وقالت نادين عبد الغفار منظمة المعرض: "المعرض يشكل جسرًا فنيًا بين مصر وبقية العالم، حيث يجمع بين فنانين من مختلف الثقافات والتوجهات، من خلال موقعه المميز في أهرامات الجيزة، أحد عجائب العالم القديم، يجذب الانتباه الدولي ويعزز مكانة مصر كمركز ثقافي عالمي. المعرض يسهم في فتح حوار عالمي حول التراث والحداثة ويدعو لتبادل الأفكار والخبرات الفنية. ما يميز المعرض أيضًا هو أنه أصبح راسخًا في أذهان الناس على المستوى الدولي، حيث يبدأ الزوار من مختلف أنحاء العالم في حجز رحلاتهم الجوية مبكرًا لضمان حضورهم الحدث في مصر والاستمتاع بتجربة فنية فريدة لا تُنسى".

نادين عبدالغفار تستقبل نسليهان أتاغول-الصورة من المركز الإعلامي لمعرض الأبد هو الآن

نسليهان أتاغول حامل بعد ثماني سنوات من الزواج



على صعيد آخر، تستعد نسليهان أتاغول لتعيش تجربة الأمومة للمرة الأولى، وهي التي كانت تتحدث بكل لقاءاتها عن حلم الأمومة الذي يراودها وها هو يتحقق بعد ثماني سنوات من زواجها من الممثل قادير دوغلو ومن قبل شاركت جمهورها صورة وهي تحمل وزوجها صور فحص الموجات فوق الصوتية الذي كشف نوع الجنين وهو صبي.

وتشارك نسليهان أتاغول جمهورها دوماً صوراً من يوميات حملها وتخبرهم المراحل التي قطعتها في الحمل. وهذا ما فعلته حيث نشرت بسعادة على حسابها على إنستغرام أنها أصبحت بالأسبوع الـ 20 من حملها. فهي تعدّ الأسابيع والأيام لتصبح أماً.

وكانت نسليهان أتاغول أعلنت عن حملها في يوليو الفائت عبر نشرها صورة وهي بالأشهر الأولى من حملها وكانت جالسة بين أحضان الطبيعة ورأسها مرفوع للأعلى وهي مغمضة العينين مبتسمة ويداها تحيطان ببطنها مشيرة إلى طفلها المنتظر وعلقت على الصورة: "نود أن نحافظ على خصوصية هذه "السعادة" لفترة أطول. بصراحة هذا كان حقنا... باختصار؛ نحن سعداء، راضون وبصحة جيدة".

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