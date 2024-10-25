أمينة خليل توجه رسالة مؤثرة من مهرجان الجونة بعدسة الخليج 365

إطلالة أمينة خليل

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أمينة خليل وحضور الفيلم التونسي "ماء العين"





للمزيد: نجمات الفن يشاهدن الفيلم التونسي ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي وجاءت أمينة خليل ضمن أبرز حضور الفيلم التونسي "ماء العين" الذي تم عرضه ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة ‏السينمائي بجانب الفنانون: رانيا يوسف ، إنجي المقدم ، نجلاء بدر، داليا البحيري، روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن ‏التمثيلية، بسمة، ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري، المخرج طارق العريان وزوجته نيكولا سعفان، والمخرج أمجد أبو العلا وآخرون.للمزيد: نجمات الفن يشاهدن الفيلم التونسي ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي

العودة إلى دراما رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - جاءت إطلالةفي فعاليات اليوم الثاني من2024 ساحرة جاذبة للأنظار حيث توافد عدد كبير من ‏نجوم الفن على السجادة الحمراء.‏قامت الفنانة أمينة خليل بنشر عدة صور عبر حسابها الخاص بـ "إنستغرام" تظهر بها إطلالتها في الدورة السابعة لـ‏مستعينة بصور قامت عدسة الخليج 365 بالتقاطها لها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الجونة حيث تألقت بفستان أنيق وقصة شعر جذابة. ‏وجاء تعليقالمرفق مع الصور كالتالي: "ليلة الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي.. أشعر بالامتنان والتألق في هذا ‏المظهر الذي جاء بفضل سحر بعض المواهب المذهلة. بدءًا من الفستان المذهل وحتى الماكياج والشعر والمجوهرات المثالية، لم ‏يكن من الممكن أن نطلب فريقًا أفضل لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع".‏تعودبمسلسل "لام شمسية" إلى موسم دراما رمضان 2025 بعدما غابت عن موسم 2024، حيث سجلت ‏غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت ‏أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة ‏السابعة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023.‏لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».