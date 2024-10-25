أمينة خليل توجه رسالة مؤثرة من مهرجان الجونة بعدسة الخليج 365

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 11:49 مساءً - جاءت إطلالة أمينة خليل في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي 2024 ساحرة جاذبة للأنظار حيث توافد عدد كبير من نجوم الفن على السجادة الحمراء.
وجاء تعليق أمينة الخليل المرفق مع الصور كالتالي: "ليلة الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي.. أشعر بالامتنان والتألق في هذا المظهر الذي جاء بفضل سحر بعض المواهب المذهلة. بدءًا من الفستان المذهل وحتى الماكياج والشعر والمجوهرات المثالية، لم يكن من الممكن أن نطلب فريقًا أفضل لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع".
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إطلالة أمينة خليلقامت الفنانة أمينة خليل بنشر عدة صور عبر حسابها الخاص بـ "إنستغرام" تظهر بها إطلالتها في الدورة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي مستعينة بصور قامت عدسة الخليج 365 بالتقاطها لها على السجادة الحمراء لافتتاح مهرجان الجونة حيث تألقت بفستان أنيق وقصة شعر جذابة.
وجاء تعليق أمينة الخليل المرفق مع الصور كالتالي: "ليلة الافتتاح في مهرجان الجونة السينمائي.. أشعر بالامتنان والتألق في هذا المظهر الذي جاء بفضل سحر بعض المواهب المذهلة. بدءًا من الفستان المذهل وحتى الماكياج والشعر والمجوهرات المثالية، لم يكن من الممكن أن نطلب فريقًا أفضل لتحقيق هذه الرؤية على أرض الواقع".
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A post shared by Amina Khalil (@aminakhalilofficial)
أمينة خليل وحضور الفيلم التونسي "ماء العين"
وجاءت أمينة خليل ضمن أبرز حضور الفيلم التونسي "ماء العين" الذي تم عرضه ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة السينمائي بجانب الفنانون: رانيا يوسف، إنجي المقدم ، نجلاء بدر، داليا البحيري، روجينا وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بسمة، ثراء جبيل وزوجها مختار الديناري، المخرج طارق العريان وزوجته نيكولا سعفان، والمخرج أمجد أبو العلا وآخرون.
للمزيد: نجمات الفن يشاهدن الفيلم التونسي ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي
للمزيد: نجمات الفن يشاهدن الفيلم التونسي ماء العين بمهرجان الجونة السينمائي
العودة إلى دراما رمضانتعود أمينة خليل بمسلسل "لام شمسية" إلى موسم دراما رمضان 2025 بعدما غابت عن موسم 2024، حيث سجلت غيابها للمرة الأولى منذ 13 سنة، وتحديداً منذ مشاركتها في "طرف ثالث" الذي تم عرضه عام 2012، ومنذ ذلك العام تواجدت أمينة في موسم رمضان من كل عام سواء بالمشاركة في بطولة عمل درامي، أو تتصدر بطولة مسلسل، آخرها "الهرشة السابعة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان 2023.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».