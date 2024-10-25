خاص: سبب منع عرض فيلم آخر المعجزات في مهرجان الجونة السينمائي

سبب منع عرض فيلم "آخر المعجزات" بحفل افتتاح مهرجان الجونة

قصة فيلم "آخر المعجزات"

بوستر فيلم آخر المعجزات - الصورة من المركز الإعلامي للفيلم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - لاتزال أزمة فيلم "" قائمة وفي صدارة المشهد الفني، خاصة عقب القرار المفاجئ بمنع عرضه في افتتاح حفلبدورته السابعة، ليتم استبدال فيلم آخر به في اللحظات الأخيرة وهو "الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتاً".هذا الأمر فتح باب التكهنات والأقاويل حول سبب عدم عرضه، منهم من أرجع الأمر إلى أنه متعلق بأسباب رقابية، وآخرون رجحوا أسباباً أخرى."الخليج 365" تواصلت مع الناقد الفنيومدير البرمجة بمهرجان الجونة لمعرفة سبب عدم عرضه، في البداية تم توجيه سؤال له: هل المنع بسبب رقابي؟ ليوضح أنه لا يستطيع التعليق على هذا الأمر، ولكن سبب عدم عرض الفيلم يرجع إلى أسباب لوجيستية، مضيفاً: "أنا والقائمون على المهرجان نقول لأسباب لوجيستية".تدور أحداث فيلم "آخر المعجزات" حول شخص يدعى "يحيى"، وهو محرر في قسم النعي يوبخه مديره بعد أن أخطأ في كتابة اسم شيخ صوفي معروف، يذهب يحيى إلى أحد الحانات هرباً من الموقف، وعندئذٍ يهاتفه الشيخ المتوفَّى نفسه فجأة طالباً لقاءه.ويشارك في بطولته عدد من النجوم وهم خالد كمال، أحمد صيام، عابد عناني، غادة عادل، هاني الطمباري، والعمل من إخراج وتأليف عبد الوهاب شوقي.

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مهرجان الجونة السينمائي

يعد مهرجان الجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف إلى عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، مع التركيز على السينما العربية، لجمهور متحمس ومطلع، كما يسعى إلى تعزيز التواصل بين الثقافات من خلال فن صناعة الأفلام.

ويهدف المهرجان إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين بروح التعاون والتبادل الثقافي، علاوة على ذلك، يهدف المهرجان إلى تعزيز ودعم نمو الصناعة في المنطقة وتوفير منصة لصناع الأفلام لعرض أعمالهم، بالإضافة إلى اكتشاف أصوات ومواهب جديدة تثري صناعة السينما.



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