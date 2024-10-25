أبرز فعاليات ثاني أيام الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي  

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 25 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - شهدت فعاليات اليوم الثاني لـ مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة العديد من الفعاليات التي حضرها عدد كبير من النجوم والمشاهير، هذا ما سوف نتعرف إليه بالتفصيل من خلال السطور التالية.
حرص على حضور الندوة المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة كل من حسين فهمي وصبري فواز ولبلبة وتارا عماد وبشرى ومحمود ياسين ونور النبوي، وأشرف عبد الباقي ورانيا يوسف وغيرهم.
وخلال الندوة تطرق "حميدة" إلى أكثر من موضوع منها استرجاع ذكريات فيلم "جنة الشيطان" مع المخرج محمد خان، ومواضيع أخرى منها رأيه في الفنانين الذين يرفضون أو يتجاهلون نقد الجمهور القاسي لهم، ومواضيع أخرى تتعلق بالفن على وجه العموم.
المعرض الثاني، "محمد بكر: ستون عاماً من السينما"، تنسيق "فوتوبيا"، ويحتفي بالمصور محمد بكر الذي وثَّق السينما المصرية عبر 60 عاماً بأكثر من 100 صورة.
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كما شهد اليوم الثاني عرض أكثر من فيلم منها: العجوز، رسائل من صقلية، إحكيلهم عنا، خارج الكهف، أثر الأشباح، طاردة العشيقات، أوليفيا والغيوم، ماء العين، سحاب، طائر، فرحة كهرومائية، المادة.
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ندوة الفنان محمود حميدةاحتفل النجم محمود حميدة بتتويجه بجائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة السابعة لـ مهرجان الجونة السينمائي، عبر ندوة حوارية موسعة أُقيمت ظهر اليوم الجمعة الموافق 25 من نوفمبر، وأدارتها الفنانة مريم الخشت بحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما المصرية والعربية والعالمية.
حرص على حضور الندوة المقامة ضمن فعاليات اليوم الثاني لمهرجان الجونة كل من حسين فهمي وصبري فواز ولبلبة وتارا عماد وبشرى ومحمود ياسين ونور النبوي، وأشرف عبد الباقي ورانيا يوسف وغيرهم.
وخلال الندوة تطرق "حميدة" إلى أكثر من موضوع منها استرجاع ذكريات فيلم "جنة الشيطان" مع المخرج محمد خان، ومواضيع أخرى منها رأيه في الفنانين الذين يرفضون أو يتجاهلون نقد الجمهور القاسي لهم، ومواضيع أخرى تتعلق بالفن على وجه العموم.
https://www.instagram.com/p/DBjIzASIfC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loadinghttps://www.instagram.com/p/DBjIzASIfC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DBjIzASIfC2/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
معارض فنية بعيون مصريةكما افتُتح اليوم أيضاً ضمن فعاليات ثاني أيام المهرجان معرضان للفنون البصرية، الأول بعنوان "مدن مصرية احتضنت السينما" تنسيق فني شيرين فرغل وإشراف ماريان خوري، ويعتمد على أبحاث المؤرخ إبراهيم مسيحة.
المعرض الثاني، "محمد بكر: ستون عاماً من السينما"، تنسيق "فوتوبيا"، ويحتفي بالمصور محمد بكر الذي وثَّق السينما المصرية عبر 60 عاماً بأكثر من 100 صورة.
يمكنكم قراءة: مهرجان الجونة 2024.. أبرز مشاهد أثارت الجدل فى حفل الافتتاح
الأفلامتوافد عدد كبير من نجوم الفن، على السجادة الحمراء، في فعاليات اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك لحضور عرض الفيلم التونسي "ماء العين" للمخرجة مريم جعبر، منهم: الفنانة بسمة، رانيا يوسف، أمينة خليل وغيرهن.
كما شهد اليوم الثاني عرض أكثر من فيلم منها: العجوز، رسائل من صقلية، إحكيلهم عنا، خارج الكهف، أثر الأشباح، طاردة العشيقات، أوليفيا والغيوم، ماء العين، سحاب، طائر، فرحة كهرومائية، المادة.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».