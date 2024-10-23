محمد القس.. تجربة مميزة بتجسيد الشخصيات المختلفة في الدراما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 10:19 مساءً - خلال الفترة الماضية حقق الفنان السعودي محمد القس نجاحاً كبيراً عقب مشاركته بالمسلسل التلفزيوني "برغم القانون" والذي أكد من خلاله موهبته الحقيقية وتثبيت خطواته في الدراما المصرية.
وتصدر الفنان محمد القس مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرض حلقات المسلسل حيث أشاد به عدد كبير من جمهور ومُتابعي أحداث المسلسل وبأدائه في تجسيد شخصية "أكرم" أمام الفنانة إيمان العاصي والعديد من الفنانين الذين شاركوا ببطولة المسلسل.
ومنذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل "موضوع عائلي" لفت الفنان محمد القس الأنظار إليه بفضل موهبته في تجسيد شخصية "غازي" والتي تتسم بالعديد من الصفات الشريرة ولكنه غلف أداءه بقالب كوميدي اعتماداً على خفة ظله وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور بتلك الشخصية، والنجاح الحقيقي لـ محمد القس في هذا المسلسل يعود إلى أنه نجح بأن يجعل الجمهور المصري يتفاعل مع الكوميديا التي قدمها وذلك شئ صعب لا يستطيع أي فنان تجسيده، نظراً لاختلاف الثقافات ونوع الكوميديا التي يتم تقديمها بكل مجتمع مختلف عن الأخر، إلا أن محمد القس نجح في أن يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور المصري.
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وتجسيد الفنان محمد القس لشخصية "أكرم هاشم أحمد الدسوقي" بواقعية شديدة جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مُتابعي المسلسل والذين هاجموا الشخصية التي جسدها خلال أحداث المسلسل، وذلك يدل على نجاحه في تقديم الشخصية بشكل حقيقي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الفنان السعودي محمد القس مازال بخطواته الأولى في الدراما المصرية، إلا أنه نجح بأن يكون له أداء خاص به والذي سيتضح بشكل أكبر خلال أعماله الفنية المُقبلة، حيث يتوقع الجمهور أن يراه في العديد من الأعمال الفنية والتي بالطبع سيتنوع من خلالها في تجسيد الشحصيات التي سيقُدمها.
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وتصدر الفنان محمد القس مواقع التواصل الاجتماعي خلال عرض حلقات المسلسل حيث أشاد به عدد كبير من جمهور ومُتابعي أحداث المسلسل وبأدائه في تجسيد شخصية "أكرم" أمام الفنانة إيمان العاصي والعديد من الفنانين الذين شاركوا ببطولة المسلسل.
محمد القس ووجوه مُختلفة في الدراما المصريةحقق الفنان محمد القس خلال السنوات الماضية نجاحاً كبيراً في الدراما السعودية والخليجية، حيث شارك ببطولة عدد كبير من المسلسلات التلفزيونية، حتى جاءت فرصته الأولى بالمُشاركة في الدراما التلفزيونية المصرية عام 2021 من خلال مسلسل "موضوع عائلي" أمام الفنان ماجد الكدواني وعدد كبير من الفنانين.
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https://www.instagram.com/p/CWQmmUyvrSS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
ومنذ عرض الحلقات الأولى من مسلسل "موضوع عائلي" لفت الفنان محمد القس الأنظار إليه بفضل موهبته في تجسيد شخصية "غازي" والتي تتسم بالعديد من الصفات الشريرة ولكنه غلف أداءه بقالب كوميدي اعتماداً على خفة ظله وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور بتلك الشخصية، والنجاح الحقيقي لـ محمد القس في هذا المسلسل يعود إلى أنه نجح بأن يجعل الجمهور المصري يتفاعل مع الكوميديا التي قدمها وذلك شئ صعب لا يستطيع أي فنان تجسيده، نظراً لاختلاف الثقافات ونوع الكوميديا التي يتم تقديمها بكل مجتمع مختلف عن الأخر، إلا أن محمد القس نجح في أن يحتل مكانة خاصة لدى الجمهور المصري.
للمزيد: بعد نجاحه في برغم القانون: محمد القس يكشف عن موقف تعرَّض له بسب "أكرم"
تثبيت خطواته في الدراما المصريةفي موسم دراما رمضان 2023 كان للفنان محمد القس موعد جديد مع الجمهور المصري من خلال مسلسل "تلت التلاتة" أمام الفنانة غادة عبد الرازق، وجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "أمجد" والتي قدمها بمهارة شديدة، إلا أن النجاح الحقيقي كان من خلال مُشاركته بمسلسل "برغم القانون" والذي قدم من خلاله شخصية مُركبة نفسياً تحمل الكثير من الشر بداخلها ببراعة شديدة.
وتجسيد الفنان محمد القس لشخصية "أكرم هاشم أحمد الدسوقي" بواقعية شديدة جعلته حديث مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مُتابعي المسلسل والذين هاجموا الشخصية التي جسدها خلال أحداث المسلسل، وذلك يدل على نجاحه في تقديم الشخصية بشكل حقيقي جعل الجمهور يتفاعل معها بشكل كبير.
وعلى الرغم من أن الفنان السعودي محمد القس مازال بخطواته الأولى في الدراما المصرية، إلا أنه نجح بأن يكون له أداء خاص به والذي سيتضح بشكل أكبر خلال أعماله الفنية المُقبلة، حيث يتوقع الجمهور أن يراه في العديد من الأعمال الفنية والتي بالطبع سيتنوع من خلالها في تجسيد الشحصيات التي سيقُدمها.
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