إكس بي لمستقبل الموسيقى تعلن عن قائمة المتحدثين في النسخة الرابعة للمؤتمر الموسيقي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 05:58 مساءً - أعلن مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى، المؤتمر الموسيقي الرائد الذي تنظمه "مؤسسة ميدل بيست"، القائمة الأولى للمتحدثين في النسخة الرابعة للمؤتمر الذي سيُقام في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر المقبل في حي جاكس بالعاصمة الرياض.

بمشاركة نخبة من أبرز النجوم في المشهد الموسيقي الإقليمي والعالمي، مثل "ديستينكت" Dystinct، "مارسيلا آرايكا" Marcella Araica، "أصايل" Asayel، "فلانة" Fulana، و"دش داش"Dish Dash، حيث يتصدرون منصات سلسلة متنوعة من الجلسات الحوارية وورش العمل والمناقشات.

كما سيشارك المتحدثون آراءهم حول أبرز التطورات في صناعة الموسيقى، وتجاربهم الثرية كفنانين ساهموا في تشكيل الأصوات المعاصرة والتأثير فيها بالمنطقة.

الموسيقي النيجيري

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شراكة وارنر ميوزيك و إكس بي لمستقبل الموسيقى

فعاليات مؤتمر الموسيقى

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ستشهد أجندة المؤتمر تقديم مجموعة كبيرة من المواهب النيجيرية التي لعبت دوراً محورياً في تجربتهم الناجحة في تعريف العالم بأصواتهم، بما في ذلك "جو بوي" Joeboy، و"كولد أيه إف" Kold AF، و"ويزارد تشان"Wizard Chan. وتبرز مشاركة تلك المواهب دور المؤتمر في دعم النمو والابتكار وتعزيز أثره في المشهد الموسيقي الإقليمي، مع تسليط الضوء على المشهد الموسيقي النيجيري وتأثيره العالمي. في هذا الإطار، أعرب المؤتمر عن اعتزازه وامتنانه للشركاء الرئيسيين في الحدث الموسيقي الأبرز بالمنطقة، وفي مقدمتهم شركة "وارنر ميوزيك".وعن شراكة "وارنر ميوزيك" مع مؤتمر "إكس بي لمستقبل الموسيقى"، قالت تيمي أدينيجي، مدير عام وارنز ميوزيك أفريقيا: "أشعر بحماسة بالغة لرؤية منصة مثل "" ودوره البارز في تسليط الضوء على الموسيقى الأفريقية، ويشرفني المشاركة وتقديم وجهة نظري وخبرتي عبر منصات هذا المؤتمر الرائد".قد ترغبين في معرفة أكس بي لمستقبل الموسيقى وهيئة الموسيقى يجددان شراكتهما للسنة الرابعة على التواليوستشهد منصات المؤتمر حضور مجموعة متنوعة من الخبراء المحليين والدوليين، الذين سيشاركون في مناقشاتهم آراءهم وتجاربهم ومعارفهم الثرية حول المشهدالموسيقي، ومنهم "موهيني داي" Mohini Dey، "باس" Bas، منسق الأغاني "دي جيه يودا" DJ Yoda، "كيكو" KIKO، و"بومبينو" Bombino.

هذا وقد كانت النسخ السابقة من المؤتمر قد استضافت نجوماً إقليميين وعالميين شاركوا خلاصة تجاربهم وخبراتهم مع الحضور، إلى جانب نخبة من الفنانين والشخصيات الأكثر تأثيراً في الصناعة، من بينهم المنتج ومالك العلامة التجارية "دون كانون" Don Cannon، منسق الأغاني"دي جيه خالد" DJ Khaled، "كوزميكات" Cosmicat، "نيكول مودابير" Nicole Moudaber، "فات جو"، "ديفيد جيتا "David Guetta، وغيرهم ممن أسهموا في إثراء النسخ السابقة للمؤتمر الذي تحتضنه الرياض سنوياً.

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