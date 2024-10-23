ميرنا وليد - بيروت - أشعلت الفنانة الكويتية روان بن حسين حماس متابعيها لأحدث الاعمال الت تحضر لإطلاقها و هي أغنية تحمل إسم "سلامي" حيث قامت بنشر التيزر الرسمي الاول للأغنية عبر حسابها الخاص، و علقت بالقول :"سلامي … أنت وأنا وسما دبي ٢٥.
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و في وقت سابق، تألقت الفنانة الكويتية روان بن حسين بإطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بغاية الأناقة، مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأسود متوسط الطول، بكمين طويلين، إستعرضت من خلاله رشاقة جسمها، وربطت شعرها على شكل كعكة، وطبقت مكياجاً هادئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بالتيزر الرسمي.. روان بن حسين تشعل حماس جمهورها لأغنيتها الجديدة "سلامي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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