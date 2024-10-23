علي جابر في أول إطلالة له بعد الوعكة الصحية المفاجئة.. وهذا ما قاله عن Arabs Got Talent

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - نشر الإعلامي مصطفى الآغا على حسابه على إنستغرام مقطع فيديو جمعه بعميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، الإعلامي علي جابر وصورة جمعتهما منذ سنوات في أحد اللقاءات في قناة الـMBC، وذلك في أول إطلالة لعلي جابر بعد الوعكة الصحية المفاجئة التي ألمّت به. ودخل على إثرها في غيبوبة لمدة 6 أيام. وطمأن مصطفى الآغا الجمهور أن علي جابر أصبح بصحة جيدة وحدثه عن برنامج أرابز غوت تالنت Arabs Got Talent.

فيديو جمع مصطفى الآغا وعلي جابر

بعد الوعكة الصحية الحادة والمفاجئة التي أصابته وأدخلته الغيبوبة لمدة ستة أيام، أطلّ الإعلامي علي جابر للمرة الأولى برفقة الإعلامي مصطفى الآغا الذي نشر عبر حسابه على إنستغرام فيديو وهو يصور على طريقة السيلفي في الطريق، وكان يقف معه الإعلامي علي جابر الذي بدا في صحة جيدة. وكانت الأجواء التي جمعت الإعلاميين مرحة وكانا يضحكان.

وعبّر مصطفى الآغا عن سعادته بعودة علي جابر بصحة جيدة ورحّب به معلقاً على الفيديو وأيضاً على الصورة التي نشرها وجمعته بعلي جابر من أحد لقاءاتهما المشتركة منذ سنوات على الـMBC:" نعم اتعبك المرض ولكنك اقوى منه ... سعيد بعودتك اخي وصديقي ومديري علي جابر، ادام عليك الصحة والعافية والابتسام".

وفي دردشة معه في الفيديو طمأن مصطفى الآغا جمهور علي جابر أنه بخير وسأله عن موعد عودته إلى برنامج "أرابز غوت تالنت" وهي المرة الأولى التي يغيب علي جابر فيها عن لجنة تحكيم البرنامج منذ انطلاقه من العام 2011. وأخبر مصطفى الآغا الجميع أن علي جابر بخير قائلاً" أستاذنا الكبير علي جابر بصحة وخير وعافية تسلملي يا غالي"، وبالتزامن مع بدء عرض برنامج "أرابز غوت تالنت" بموسمه السابع سأله:" متى ستعود إلى "أرابز غوت تالنت"؟ فأجابه مبتسماً:"سأعود إن شاء الله قريباً".

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تفاصيل الوعكة الصحية التي أصابت علي جابر



وتحدث مؤخراً معين جابر نجل الإعلامي علي جابر لـ ET بالعربي عن الوعكة الصحية التي أصابت والده إثر تعرضه لنزيف داخلي حاد جراء ارتفاع في الضغط ما سبب له نزيفاً جعله يخسر الكثير من الدم. وأدخله بغيبوبة لمدة 6 أيام.

وذكر معين أنه وشقيقه مالك ووالدتهما تمارا كانوا يلازمونه باستمرار في المستشفى وممسكين بيده طيلة الوقت ويصلون له، وأنه الحمد لله شفي وغادر المستشفى بعد مكوثه فيه لمدة 19 يوماً.

انطلاق Arabs Got Talent

ومؤخراً انطلق الموسم السابع من برنامج "أرابز غوت تالنت" بنسخته السابعة Arabs Got Talent وذلك بعد توقف دام 5 سنوات منذ عرض الموسم السادس منه، وغاب علي جابر عن لجنة التحكيم بسبب ظروفه الصحية وتألفت من الفنانة نجوى كرم والفنان ناصر القصبي والإعلامي باسم يوسف في مشاركة هي الأولى له بالبرنامج.

شغل الإعلامي علي جابر منصب مدير قنوات الـ mbc، كما أنه تولى في عام 2008 منصب عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية في دبي، إلى جانب كونه المستشار الإعلامي في المكتب التنفيذي للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

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