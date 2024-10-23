الامارات | تعرف إلى غيابات الأهلي والزمالك في السوبر المصري.. وموعد المباراة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام القمة المصرية التي تجمع الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري في أبوظبي، الخميس، على استاد محمد بن زايد (الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات، الثامنة بتوقيت مصر)، وهي المباراة التي ينتظرها جمهور الفريقين بفارغ الصبر، لأهداف مختلفة إذ يبحث الأهلي عن تعويض خسارة السوبر الإفريقي لصالح الزمالك بينما يبحث الزمالك عن تأكيد تفوقه والفوز ببطولة جديدة.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على فريق سيراميكا كليوباترا، بثنائية مقابل هدف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر، بينما فاز «الأبيض» على بيراميدز بنصف النهائي الآخر 5-4 بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في المباراة.

وكشفت قناة النادي الأهلي موقف مصابي الفريق الأحمر، قبل مباراة الزمالك حيث أكدت على غياب الثنائي أشرف داري وخالد عبد الفتاح مدافعي الفريق الأحمر، عن المشاركة حيث واصلا التأهيل على هامش مران الفريق.

وأكدت القناة، على جاهزية الرباعي وسام أبو علي ورامي ربيعة وطاهر محمد وعمر كمال للمشاركة في مباراة نهائي كأس السوبر أمام الزمالك، بعدما شاركوا بشكل طبيعي في مران الفريق.

ويضاف إلى اللاعبين قائمة من الغيابات عامة وهي التونسي علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد، للإصابة إضافة إلى محمود عبد المنعم كهربا، بعد استبعاده من المعسكر، وعودته للقاهرة.

وفي الزمالك يغيب كلا من أحمد فتوح، حسام أشرف، مهاب ياسر، محمد عاطف، سيف فاروق جعفر، سامسون أكينيولا، استبعاد فني، محمود حمدي الونش، مرحلة التأهيل من الإصابة، محمد عبد الشافي، أحمد حمدي، سيدي ندياي، ومصطفى شلبي، عماد دونغا، وذلك لأسباب مختلفة بين الإصابة والاستبعاد الفني والتأهيل والمشاكل الخاصة باللاعبين.