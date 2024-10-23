وسائل إعلام: القضاء الإماراتي يوافق على تقديم موعد محاكمة ثلاثي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

وافق القضاء الإماراتي على تقديم موعد محاكمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعماد دونجا ومصطفى شلبي، لتقام غدًا الخميس.

وعلم القاهرة 24 من مصادره، أن القضاء الإماراتي وافق على تقديم موعد محاكمة ثلاثي الزمالك عبد الواحد السيد مدير الكرة، وعماد دونجا ومصطفى شلبي لتقام غدًا الخميس، إثر ما صدر منهم في مباراة الزمالك وبيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

وكان من المفترض أن تقام المحاكمة يوم 29 من شهر أكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، علم القاهرة 24 من مصادره أن مسؤولي نادي الزمالك تقدموا بـ طلب رسمي إلى القضاء الإماراتي، بشأن تقديم موعد محاكمة ثلاثي الفريق.

وحسبما أكد مصدر في نادي الزمالك لـ القاهرة 24، فإن الطلب الذي تقدم به مسؤولي بعثة الفريق، هو تقديم محاكمة ثلاثي الفريق لتقام غدا الخميس بدلا من يوم 29 أكتوبر.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، غدًا الخميس، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.