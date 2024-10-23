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الامارات | أحمد بن محمد يوجه بإطلاق حملة «زايد وراشد»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجّه سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم الأربعاء، بإطلاق حملة زايد وراشد  بمشاركة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة ومجتمعية في دبي، بحيث تنطلق في 3 نوفمبر 2024 بالتزامن مع "يوم العلم" وتختتم فعالياتها بالتزامن مع عيد الاتحاد 53 في 2 ديسمبر المقبل.

وقال سموه عبر منصة "إكس": ضمن احتفالات دولة الإمارات بالمناسبات الوطنية، وجهنا بإطلاق حملة (#زايدوراشد) بمشاركة جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة ومجتمعية في دبي، مضيفاً: رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وعضيده الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، فلهما يعود الفضل في وضع اللبنة الأولى في صرح الوحدة والاتحاد.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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