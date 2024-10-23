أروى جودة تنضم إلى عمرو سعد في مسلسل سيد الناس رمضان 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - شهدت الأسابيع الماضية، إبرام صناع مسلسل "سيد الناس" الذي يأتي من بطولة الفنان عمرو سعد وإخراج محمد سامي، العديد من التعاقدات مع الفنانين للمشاركة في بطولة العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025، وعلمت "الخليج 365" أن الفنانة أروى جودة انضمت إلى أسرة المسلسل لتجسيد أحد أدوار البطولة النسائية.

أروى جودة مع محمد سامي للمرة الثانية على التوالي

يأتي اختيار محمد سامي للفنانة أروى جودة للمشاركة في مسلسل "سيد الناس" بعدما تعاونت معه في موسم دراما رمضان الماضي خلال مسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي قامت ببطولته الفنانة مي عمر وحقق نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري، فيما يتبقى التعاقد مع الفنانة التي تقدم دور البطولة النسائية الأول في العمل، خاصةً بعد اعتذار أكثر من فنانة آخرهن غادة عادل.

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مسلسل "سيد الناس" من تأليف ورشة قلم، وإخراج محمد سامي، وتم التعاقد حتى الآن مع عدد من الفنانين إلى جانب عمرو سعد على رأسهم: إلهام شاهين، خالدالصاوي، محمد شاهين، وفاء عامر، منة فضالي، أحمد فهيم، عماد زيادة، طارق النهري، في حين تواصل الشركة المنتجة تعاقداتها الأخيرة والانتهاء من كل التفاصيل قبل بدء تصوير أول المشاهد في النصف الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

"حرب نفسية" آخر أعمال أروى جودة

كان آخر أعمال أروى جودة، مسلسل "حرب نفسية" والذي جاء من 15 حلقة وتم عرضه في يونيو الماضي، حيث تصدرت أروى بطولته بجانب: جيهان خليل، مصطفى درويش، أيمن عزب، هالة فاخر، حسناء سيف الدين، أشرف زكي، محمد صبري، محمدالدقاق، بتول الحداد، بيرهان أنور، ندى عصام، وتأليف أيمن الشايب، وإخراج أحمد شفيق، ودارت الأحداث فى إطار اجتماعي نفسي "سايكو دارما".

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