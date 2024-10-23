الامارات | فوز عريض لشباب الأهلي في «دوري أبطال آسيا 2»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق شباب الأهلي فوزاً عريضاً على فريق الكويت الكويتي 4-1، اليوم الأربعاء، على استاد راشد في دبي، ضمن منافسات المجموعة الرابعة ليحصد "فرسان دبي" ثلاث نقاط جديدة رفعت رصيده إلى ست نقاط، فيما تجمد رصيد الكويت الكويتي عند نقطة واحدة.

وأحرز أهداف شباب الأهلي مؤنس دبور (9)، ماتيوساو (45) من ركلة جزاء، حارب عبدالله سهيل (61)، عيد خميس (65)، ليعوض شباب الأهلي خسارته الجولة الثانية أمام ناساف الأوزبكي، ويصل إلى صدارة المجموعة.

لم يجد شباب الأهلي أي صعوبة في المباراة التي بدأها بهدف مبكر عن طريق مؤنس دبور (9) بعد أن استغل هجمة لحارب عبدالله سهيل، وتابع الكرة المرتدة من الحارس ليسددها في المرمى بقوة.

وحصل "فرسان دبي" على أكثر من فرصة في الشوط الثاني أخطرها انفراد لمؤنس دبور لكنه تباطأ ليتدخل الدفاع ويخرجها بعيداً عن المرمى، وتواصلت الهجمات دون جديد إلى أن حصل على ركلة جزاء تقدم لها ماتيوساو، وسددها ببراعة معلنا عن الهدف الثاني (45)، ولم ينجح الكويت الكويتي في الوصول إلى مرمى شباب الأهلي في الشوط الأول الذي انتهى بهدفين دون مقابل.

وفي الشوط الثاني، واصل شباب الأهلي أفضليته وسيطرته على المباراة دون وجود أي صعوبة ونجح حارس سهيل في استغلال خطأ دفاعي فادح من مدافع الكويت الكويتي، واستغلها حارب وسددها في المرمى معلنا عن الهدف الثالث لـ"فرسان دبي" (61)، وبعدها بأربع دقائق نجح سهيل في قيادة هجمة جديدة وصناعة هدف للاعب عيد خميس الذي أحرز الهدف الرابع من متابعة داخل منطقة الجزاء (65).

ونجح فريق الكويت في إحراز هدفه الشرفي في المباراة عن طريق يوسف ناصر السلمان (85)، الذي استغل خطأ دفاعي في التمركز لشباب الأهلي، أحرز من خلالها لاعب الكويت هدف فريقه الوحيد لتنتهي بعدها المباراة بنتيجة 4-1.