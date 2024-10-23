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هيئة البث الإسرائيلية: بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت

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أفادت هيئة البث الإسرائيليةـ بأن "بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت".

وكان قد اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى أن "حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي"، مؤكدا أننا "نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل الأمير وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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