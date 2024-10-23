هيئة البث الإسرائيلية: بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت

أفادت هيئة البث الإسرائيليةـ بأن "بلينكن طلب خلال زيارته لإسرائيل تخفيف حدة الهجمات في بيروت".

وكان قد اشار وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن الى أن "حان الوقت كي تحول إسرائيل النجاح العسكري إلى استراتيجي"، مؤكدا أننا "نعمل على التوصل إلى حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار في لبنان".

وفي وقت سابق من اليوم، استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المشترك، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات في غزة ولبنان، والجهود المبذولة لوقف العمليات العسكرية والتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية.