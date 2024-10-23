 يوسف الشريف يُشارك في مهرجان الجونة بندوة نقاشية مع نيللي كريم وكريم الشناوي 

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 23 أكتوبر 2024 07:24 مساءً - يُشارك النجم يوسف الشريف للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته السابعة، حيث يُشارك في ندوة عنوانها الفن والدراما وعلاقتها بمجتمعنا وهل الإنتاج كافٍ في هذه النوعية؟
الندوة يُشارك فيها النجم يوسف الشريف والنجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يتواجد يوسف الشريف في حفل افتتاح المهرجان ويُشارك في العديد من فعالياته ويُشاهد عدداً من الأفلام المعروضة خلاله أيضاً.
فيلم "ديربي الموت" من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
يمكنكم قراءة... يوسف الشريف العالمي .. الفنان الذي أبدع في اختيار أدواره ليحقق فنًا مختلفًا
كما يستعد يوسف الشريف، لخوض تجربة درامية جديدة من إخراج حسين المنباوي ومن تأليف محمدالدباح، على أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن اسم المسلسل والنجوم المشاركين به.
وزف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية" هذا الخبر السار لمحبي وجمهور الفنان يوسف الشريف، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متوقعاً أن يكون هذا المسلسل من علامات المسلسلات العربية، إذ كتب قائلاً: "انتظروا مسلسلاً للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA.. والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمدالدباح.. وطلبت منهم أن يُعرض خارج رمضان.. في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية.. بالتوفيق لهم إن شاءالله".
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الندوة يُشارك فيها النجم يوسف الشريف والنجمة نيللي كريم والمخرج كريم الشناوي، ومن المقرر أن يتواجد يوسف الشريف في حفل افتتاح المهرجان ويُشارك في العديد من فعالياته ويُشاهد عدداً من الأفلام المعروضة خلاله أيضاً.
نشاط فني لـ يوسف الشريف بين السينما والتلفزيونعلى جانب آخر يواصل النجم يوسف الشرف تصوير فيلمه الجديد "ديربي الموت" الذي أعاده مرةً أخرى للمشاركات في السينما بعد غياب 6 سنوات، حيث كانت آخر مشاركته من خلال فيلم "بني آدم" الذي عُرض عام 2018، وتدور أحداث فيلم "ديربي الموت" بشكل رئيسي في إطار تشويقي حول منافسة رياضية تكتشف خلالها شخصيات متعددة خيوطاً مظلمة وجرائم غامضة.
فيلم "ديربي الموت" من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج صندوق BIG Time بالشراكة مع الشركة المتحدة، وهيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
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https://www.instagram.com/p/DAdwR8QNgPv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
يمكنكم قراءة... يوسف الشريف العالمي .. الفنان الذي أبدع في اختيار أدواره ليحقق فنًا مختلفًا
كما يستعد يوسف الشريف، لخوض تجربة درامية جديدة من إخراج حسين المنباوي ومن تأليف محمدالدباح، على أن يتم الكشف خلال الأيام القادمة عن اسم المسلسل والنجوم المشاركين به.
وزف المستشار تركي آل الشيخ "رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفية" هذا الخبر السار لمحبي وجمهور الفنان يوسف الشريف، من خلال منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، متوقعاً أن يكون هذا المسلسل من علامات المسلسلات العربية، إذ كتب قائلاً: "انتظروا مسلسلاً للفنان الأخ يوسف الشريف بدعم موسم الرياض وGeA.. والمسلسل من إخراج حسين المنباوي وتأليف محمدالدباح.. وطلبت منهم أن يُعرض خارج رمضان.. في اعتقادي أنه سيكون عودة قوية ليوسف الشريف ويكون من علامات المسلسلات العربية.. بالتوفيق لهم إن شاءالله".
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».