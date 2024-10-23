هل أوقفت السعودية تأشيرة الترانزيت لمصر؟.. هيئة السياحة توضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تداولت خلال الساعات الماضية، أنباء تشير إلى إيقاف السعودية تأشيرة الترانزيت لكل من مصر وباكستان وبنجلاديش.

وتواصل "الخليج 365"، مع الهيئة السعودية للسياحة، لبيان حقيقة إيقاف تأشيرة الترانزيت لمصر وباكستان وبنجلاديش.

وقالت هيئة السياحة السعودية، إن ما أثير بشأن إيقاف تأشيرة الترانزيت لمصر وباكستان وبنجلاديش غير صحيح وشائعة.

وتابعت "الهيئة": الجميع يمكنه الحصول على تأشيرة المرور والدخول للمملكة بتأشيرة المرور.

وتواصل "الخليج 365"، أيضًا، مع عدد من أعضاء غرفة شركات السياحة، للتحقق من الأخبار المتداولة بشأن إيقاف تأشيرة الترانزيت، وأكدوا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح والتأشيرة تعمل بشكل طبيعي، وقد يكون هناك قرارات بشأنها قريبًا إلا أنه حتى الآن لا توجد بها أي مشكلات.

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