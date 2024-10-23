النشرة: حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين جرّاء الغارة التي استهدفت مبنى في بلدة علي النهري

افاد مراسل "النشرة" في زحلة عن اندلاع حريق كبير في مخيم للنازحين السوريين جرّاء الغارة التي استهدفت مبنى تابع لجمعية الامداد في بلدة علي النهري.

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