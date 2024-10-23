وزير الصحة التركي: 5 قتلى و22 جريحا جراء الهجوم الذي استهدف شركة صناعة الطيران

أعلن وزير الصحة التركي كمال مميش أوغلو "سقوط 5 قتلى و22 جريحا جراء الهجوم الذي استهدف شركة صناعة الطيران والفضاء في أنقرة". بدوره اكد وزير الداخلية التركي ان "7 من القوات الخاصة أصيبوا في الهجوم الذي استهدف شركة صناعة الطيران بأنقرة".

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