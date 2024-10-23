وكالة "إيسنا" عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: دفاعاتنا قادرة على التصدي لأي تهديد عسكري

نقلت وكالة "إيسنا" عن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، أن "دفاعاتنا قادرة على التصدي لأي تهديد عسكري".

وكان قد أشار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال لقائه نظيره المصري في وقت سابق من اليوم، الى أن "إيران لا تسعى أبدا إلى الحرب والصراع، و إذا ارتكب الكيان الصهيوني أي أخطاء سيتلقى ردا موجعا من إيران دون شك".

وأكد بزشكيان، أن "الكيان الصهيوني يمكن أن يلحق بنا الأذى لكن الرد الذي سيتلقاه وحجم الأضرار سيكونان خارج تصوره".

وكانت قد هاجمت إيران إسرائيل عبر إطلاق 200 صاروخ بسكل غير مسبوق واستهدفت العديد من الأهداف العسكرية الإسرائيلية.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني ضرب "أهداف أمنية وعسكرية مهمة في قلب الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ"، وقال الحرس الثوري إن 90% من الصواريخ التي أطلقها على إسرائيل أصابت أهدافها بدقة.

وتوعدت هيئة الأركان الإيرانية إسرائيل بتدمير بناها التحتية بشكل واسع وشامل إذا ردت على الهجوم الصاروخي.