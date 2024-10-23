الدفاع المدني: آليات الإطفاء لم تغادر بتاتاً موقع الحريق في الربوة-بيت مسك - نابي

أكدت المديرية العامة للدفاع المدني، في بيان أن " آليات الإطفاء لم تغادر بتاتاً موقع الحريق في الربوة-بيت مسك - نابيه بل ما يجري هو عملية تبديل الفرق وفقا لنظام المناوبة".
واضافت :"روجت بعض الشائعات ان المديرية العامة للدفاع المدني تطلب من القاطنين في المباني السكنية المجاورة لرقعة الحريق (وتحديدا سكان الشارع رقم ١١) اخلاء منازلهم وهي اخبار عارية تماماً عن الصحة. فاقتضى التنبيه".
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