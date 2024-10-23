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"الصحة القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية التجمعات الصحية

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واس - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الصحة القابضة (HHC) مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التأمين الصحي، على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم).
ويأتي ذلك بهدف التعاون المشترك لتعزيز الرعاية الصحية في المملكة بصفتها جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتحول القطاع الصحي.

رفع كفاءة الرعاية الصحي

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استعداد التجمعات الصحية في المملكة لتكون منظمات رعاية مسؤولة (ACOs)، ورفع كفاءة الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتحسين نتائج المرضى بشكل عام.

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إضافة إلى التركيز على تحسين كفاءة المخزون الدوائي واستخداماته، وبحث ودراسة السياحة العلاجية داخل المملكة العربية .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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