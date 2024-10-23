شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة القابضة" توقع مذكرة تفاهم لتعزيز جاهزية التجمعات الصحية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة الصحة القابضة (HHC) مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال التأمين الصحي، على هامش أعمال ملتقى الصحة العالمي المنعقد في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات (ملهم).
ويأتي ذلك بهدف التعاون المشترك لتعزيز الرعاية الصحية في المملكة بصفتها جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتحول القطاع الصحي.
إضافة إلى التركيز على تحسين كفاءة المخزون الدوائي واستخداماته، وبحث ودراسة السياحة العلاجية داخل المملكة العربية السعودية.
ويأتي ذلك بهدف التعاون المشترك لتعزيز الرعاية الصحية في المملكة بصفتها جزءًا من رؤية المملكة 2030 لتحول القطاع الصحي.
رفع كفاءة الرعاية الصحيويهدف هذا التعاون إلى تعزيز استعداد التجمعات الصحية في المملكة لتكون منظمات رعاية مسؤولة (ACOs)، ورفع كفاءة الرعاية الصحية بالمستشفيات، وتحسين نتائج المرضى بشكل عام.
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