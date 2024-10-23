بالصور- صبا مبارك تبهر متابعيها بالكاجوال الأصفر

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة الأردنية صبا مبارك متابعيها بأخر إطلالتها من خلال صور شاركتها عبر حسابها الخاص، حيث ظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه سروال أصفر واسع و شفاف مع قميص كروب واسع ذات أكمام طويل، و تركت شعرها منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و في وقت سابق، طرحت الممثلة الأردنية صبا مبارك التيزر الرسمي الأول لأحدث أعمالها التلفزيونية، وهو مسلسل "وتر حساس"، وذلك عبر حسابها الخاص.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشورها، معبرين عن حماسهم لمشاهدة هذا العمل.

