تكنولوجيا: تفاصيل مواصفات الشاشة في Realme GT 7 Pro قبل الإعلان الرسمي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Realme لعقد حدث في 4 من نوفمبر لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Realme GT 7، ولقد إستعرض إعلان تشويقي جديد مواصفات الشاشة في إصدار Realme GT 7 Pro.

تدعم Realme هاتف Realme GT 7 Pro القادم بشاشة Eco² OLED Plus المطورة من سامسونج، والتي تتميز بتباين أعلى مع وضوح أعلى في نفس الوقت مقارنة بشاشات OLED التقليدية.

وتوضح Realme في إعلانها التشويقي أن الشاشة الجديدة ستدعم إصدار Pro المرتقب بالوصول إلى نسبة سطوع أعلى من 2000 nit بشكل عام، وتعتيم مركزي بنسبة 6000 nit.

ومع النسبة الأعلى في السطوع في الشاشة إلا أنها تتميز بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 52% مقارنة بالشاشة التي تدعم هاتف Realme GT 6.

كما تؤكد الشركة على أن هاتف GT 7 Pro يدعم تغطية لونية بنسبة 120% بمعايير ألوان DCI-P3، للمرة الأولى في صناعة الهواتف الذكية.

من جانب أخر تتميز الشاشة بتعتيم DC كامل، مع ومضات أقل بمعدل 1 إطار لكل ثانية، مع ألوان موحدة في أقل نسبة سطوع، وتدعم الشاشة تقنية HDR، وDolby Vision.

وتتميز شاشة Realme GT 7 Pro بإنحناء micro في الإتجاهات الأربعة، كما تأتي تقنية إستشعار البصمة مدمجة في الشاشة بالموجات الفوق صوتية، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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