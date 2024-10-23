تكنولوجيا: كاميرة الأكشن Insta360 Ace Pro 2 تنطلق بميزة تسجيل فيديو 8K

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Insta360 اليوم عن كاميرة الأكشن Insta360 Ace Pro 2 التي تنطلق بميزة تسجيل فيديو بدقة 8K، وتضم عدسات Leica، وتنطلق بسعر 400 دولار.

تتميز كاميرة Insta360 Ace Pro 2 الجديدة بتصميم مستوحى من كاميرات GoPro، وتتميز Insta360 Ace Pro 2 بحجم شاشة 2.5 إنش، مع تحسينات في السطوع وكثافة البيكسل.

وتأتي كاميرة Ace Pro 2 بتصميم يدعم مقاومة أعلى للماء حتى عمق 12متر، كما تدعم تسجيل فيديو بدقة 8K عند 30 إطار لكل ثانية، أو تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 4K عند 120 إطار لكل ثانية بمستشعر بحجم 1/1.3 إنش، مع عدسات Leica Summarit بزاوية 157 درجة، مع معايير ألوان Leica.

كما تدعم Insta360 الكاميرة ببرامج محسنة بتقنية الذكاء الإصطناعي، والتي تعزز التصوير في الإضاءة المنخفضة، مع تقنية PureVideo التي تدعم خفض التشويش في الصور مع تحسين السطوع ودقة التفاصيل مع تسجيل بدقة 120 إطار لكل ثانية ودقة 4K، أيضاً تدعم الكاميرة إلتقاط صور ثابتة بدقة 50 ميجا بيكسل.

وتدعم الكاميرة التكبير حتى مرتين دون أن تنخفض جودة العرض في الصورة، مع دعم خفض تأثير تشويش الرياح عند تسجيل الفيديو إلى أقل مستوى.

كما تتميز كاميرة Insta360 Ace Pro 2 بقدرة بطارية تستمر في العمل حتى 180 دقيقة، وتدعم الشحن السريع حيث تصل إلى نسبة 80% خلال 18 دقيقة فقط بإستخدام محول الشحن بقدرة 30W PD، بينما يستغرق شحن البطارية بشكل كامل 47 دقيقة.

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