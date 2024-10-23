مركز الإنذار المبكر ينبه إلى تأثير اضطراب مداري على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن

المنامة - ياسر ابراهيم - توقع مركز الإنذار المبكر بمحافظة حضرموت، تأثر مديريات الساحل الجنوبي والأرياف والمرتفعات المحيطة بهطول أمطار متفاوتة إلى رعدية خلال مساء اليوم الأربعاء، نتيجة لموجة الاضطراب المداري التي تؤثر على الساحل الجنوبي الشرقي لليمن.

وقال المركز في نشرته، إن صور الأقمار الصناعية وتحاليل خرائط الطقس توضح امتداد موجة -اضطراب مداري- تمركزت في شمال غرب بحر العرب خلال (24) ساعة الماضية بسرعة رياح مركزية 15 عقدة.

وأضاف، أنه من المتوقع خلال (48) ساعة القادمة امتداد كتلة هوائية رطبة باتجاه خليج عدن ومياه بلادنا الإقليمية والسواحل الجنوبية مصحوبة بتدفقات للسحب الركامية يرافقها هطول أمطار متفاوتة تتراوح بين المتوسطة والغزيرة أحياناً مع جريان بعض الأودية.

كما أن تتأثر أجزاء من مديريات ساحل محافظة حضرموت والأرياف والمرتفعات المحيطة لهطول أمطار متفاوتة تتحول إلى رعدية على فترات ، تمتد لتشمل اجزاء من الهضاب الداخلية والصحاري خلال الفترة من مساء الأربعاء الموافق 23/10/2024م حتى فجر الجمعة الموافق 25/10/2024م.

ونبه المركز كافة المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر أثناء هطول الأمطار وعدم المجازفة في عبور مجاري الأودية وفروعها حال جريانها، محذرا الصيادين ومرتادي البحر من نشاط في حركة الرياح السطحية واضطراب البحر في مياه بلادنا الإقليمية وخليج عدن وأرخبيل سقطرى.

كما حذر من تدني مستوى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب وهطول الأمطار، مشددا عدم ملامسة أعمدة الإنارة والموصلات الكهربائية أثناء وبعد هطول الأمطار.