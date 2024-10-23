تكنولوجيا: سامسونج تدعم سلسلة هواتف Galaxy S25 كاملة بمعالج Snapdragon

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير من جديد على خطط سامسونج لدعم سلسلة هواتف Galaxy S25 كاملة بمعالج Snapdragon 8 Elite الجديد من كوالكوم.

أوضح تقرير جديد نشر عبر “Ice Universe” اليوم أن العملاق الكوري تخطط لإطلاق جميع إصدارات الشركة القادمة من هواتف Galaxy S25 برقاقة معالج كوالكوم الجديدة التي أعلن عنها مؤخراً.

وتؤكد التسريبات على أن سلسلة Galaxy S25 لن تأتي برقاقة Exynos 2500 المطورة من سامسونج أو رقاقة Dimensity 9400، على أن تقدم هذه الرقاقات في إصدار الشركة Galaxy S25 FE.

وتشير التوقعات إلى أن إتجاه سامسونج لإستخدام رقاقة Snapdragon 8 Elite فقط في سلسلة هواتفها الجديدة قد يعود إلى مشاكل الإنتاج التي تواجه سامسونج في الوقت الراهن، والتي تعيق العملاق الكوري من الإنتهاء من إنتاج رقاقة Exynos 2500 في الوقت المحدد لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S25.

وترتكز رقاقة سامسونج Exynos 2500 على دقة تصنيع 3 نانومتر، إلا أن عملية التصنيع لا تأتي بالمستوى المتوقع وفقاً للتقارير التي جاءت من كوريا، والتي تشير إلى أن الرقاقة فشلت في الوصول إلى معايير الجودة المتوقعة مما يؤدي إلى عدم إستقرار الإنتاج.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن سامسونج ستدعم إصدار Galaxy S25 Ultra فقط برقاقة كوالكوم الجديدة، على أن يتم دعم إصدار Plus والإصدار الرئيسي برقاقة كوالكوم في بعض الأسواق ورقاقة سامسونج في أسواق أخرى، أي على عكس التفاصيل الجديدة، لذا نترقب تفاصيل أكثر حول سلسلة Galaxy S25 حتى الإعلان الرسمي في شهر يناير من العام المقبل.

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