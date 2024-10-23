تيا ديب تضي وقت مميز في رومانيا و تستعرض راقة جسمها بهذا اللوك

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت مصممة الأزياء اللبنانية تيا ديب، إبنة الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، متابعيها بإطلالتها الأخيرة، من خلال صورة عبر حسابها الخاص أثناء إستمتاعها بوقتها في رومانيا، إستعرضت فيها أنوثتها و رشاقة جسمها بلوك رياضي رائع، إرتدت فيه كروب توب باللون الأسود ذات أكمام طويلة مع سروال راضي ضيق ، و إعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت شاركت تيا ديب متابعيها اللحظات التي قضتها في مدينة كان الفرنسية، خلال عطلتها الصيفية، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إرتدت فيه توب ضيقة باللون الأسود، من دون أكمام، وتنورة قصيرة من الجلد الأسود، وإعتمدت لشعرها تسريحة الضفائر، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية لإكمال اللوك.

