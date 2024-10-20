آلاء أيوب تطرح “المسألة خلصانة”: رسالة مهمة إلى كل شاب وفتاة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت شركة “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية آلاء أيوب بعنوان “المسألة خلصانة” على طريقة الفيديو كليب حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية “المسألة خلصانة” باللهجة المصرية وبقالب غنائي ايقاعي، وقام اللحن بشكل عام على مقام الكرد حيث الفرح والسرور. وتُعتبر أغنية مختلفة من حيث النص الغنائي الذي حمل رسالة هامة لطرفي العلاقة.

وركزت الرسالة على ضرورة أن تبقى الخلافات بين الشريكين محصورة بينهما، وأن تُحل تلك الخلافات عن طريق الحوار بينهما دون تدخل اي طرف ثالث حفاظاً على العلاقة وخصوصيتها.

صُورت أغنية “المسألة خلصانة” تحت إدارة المخرجة المصرية بتول عرفة في مدينة الإنتاج الإعلامي في العاصمة المصرية القاهرة، ويُعتبر أول فيديو كليب في مشوار آلاء أيوب.

وأعربت آلاء أيوب عن سعادتها بطرح أغنية “المسألة خلصانة”، حيث وصفت تصوير الأغنية بالتجربة الجديدة والمختلفة كونه أول فيديو كليب لها، واصفةً الأغنية بالصيفية وأنها من الأغاني القريبة لها خاصة وأنها تحمل موضوعاً هاماً لكل شاب وفتاة.

أغنية “المسألة خلصانة” من كلمات هشام عبد الحليم والحان محمد مصطفى وتوزيع مصطفى غانم وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

وتُعتبر آلاء أيوب من الأصوات الشابة ومطربة في دار الأوبرا المصرية، وشاركت مؤخراً في مهرجان الموسيقى العربية قي دورته الثانية والثلاثين المُقامة حاليا.