جوليا روبرتس تدعم كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

كشفت النجمة الأمريكية العالمية جوليا روبرتس عن دعمها لـ كامالا هاريس نائب الرئيس الأمريكي الحالي في سباق الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرر أن تخوضها كامالا بديلًا عن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مطلع شهر نوفمبر المقبل.

نشرت جوليا روبرتس مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، ظهرت خلاله وهي في إحدى الحملات الانتخابية الخاصة بـ كامالا هاريس بولاية جورجيا الأمريكية، وكانت برفقة زوج كامالا هاريس، المحامي الأمريكي دوج إمهوف، وعلق إمهوف: "انا في جورجيا مع جوليا روبرتس لدعم زوجتي كامالا هاريس لتكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية المقبلة"، لترد جوليا: "سوف تصبح رئيسة الولايات المتحدة الأمريكية، لأنني أصدق في ولايتي جورجيا وأؤمن بكامالا هاريس وبالمستقبل".

واستكملت: "سأدلي بصوتي يوم 5 نوفمبر في الانتخابات الرئاسية لكامالا هاريس"، وطالبت روبرتس جمهورها ومتابعيها بالنزول والتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات، وعلقت على الفيديو: "إن لم تصوت لا يمكنك التذمر".

حرص عدد كبير من نجوم هوليوود مؤخرًا على دعم المرشحة الرئاسية كامالا هاريس عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منهم النجم الأمريكي مارك هاميل، والممثلة الأمريكية جيمي لي كورتيس.

يذكر أن جوليا روبرتس تشارك بعدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم الدراما "Little Bee"، وفيلم الإثارة "After the Hunt".

