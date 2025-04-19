هل غير المحجبة على معصية؟.. سعد الدين الهلالي يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، تفسير الآية القرآنية "يدنين عليهن من جلابيبهن".

خلال حواره ببرنامج "سؤال مباشر" على قناة "العربية"، انتقد الهلالي من يرى أن مهمة فهم النصوص الدينية مقصورة على فئة معينة من العلماء والفقهاء، داعيًا عموم المسلمين إلى التفكير والتدبر في الآيات القرآنية بأنفسهم.

هل غير المحجبة على معصية؟

الدكتور الهلالي أكد أن "الأمر بالنية"، وأن الله سيحاسب الناس يوم القيامة بنياتهم، وتساءل عن سبب وصف غير المحجبة بأنها ترتكب معصية، مشيرًا إلى أن فتوى الناس ليست بالضرورة حكم الله، وقد تكون افتئاتًا عليه.

وأكد أستاذ الفقه المقارن أن "كل كتب الفقه بلا استثناء، في كل المذاهب، ما تكلمت عن الحجاب إلا كشرط من شروط صحة الصلاة، كشرط من شروط". وتحداهم بأن يأتوا بـ "باب اسمه باب حجاب المرأة في الشارع"، مشيرًا إلى أن مؤلفاته في الفقه تتجاوز المائة، بالإضافة إلى مئات البحوث المنشورة في الصلاة، ولم يصادف مثل هذا الباب.

ودعا الدكتور الهلالي كل المتخصصين إلى البحث في كتب الفقه في مختلف المذاهب الإسلامية، من الحنفي إلى الزيدي والإباضي، ليروا أين يتم الحديث عن الحجاب، ليجدوا أنه غالبًا ما يأتي في سياق شروط صحة الصلاة.

وفيما يتعلق بالآية الكريمة "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها"، تساءل عن معناها وسياق فهمها، مؤكدًا أن النص القرآني يجب أن يُترك للناس ليفهموه، وأن مفهوم الزينة يختلف وهو أمر نسبي، مشددًا على ضرورة احترام الخلق.

واستشهد بالآية الكريمة "يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسًا يواري سوءاتكم وريشًا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله"، مشيرًا إلى أن الله جعل النص مجملًا رحمة بالخلق، فلماذا نضيقه؟

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