خريطة ولحظة إعجاب تجمع هدى المفتي بأحمد مالك ضمن أحداث مسلسل مطعم الحبايب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل "مطعم الحبايب" العديد من الأحداث السريعة والمشوقة، منها ما أدخل متابعي العمل في حالة من الحيرة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف إلى أبرز ما جاء في تلك الحلقة.

خريطة تغير مجرى الأحداث

على عكس المتوقع، بدأت العلاقة ما بين "وديدة" هدى المفتي و"صبحي" أحمد مالك تتحسن بصورة كبيرة، خاصةً بعد عثورها على خريطة تبين من خلالها وجود سراديب تحت الأرض ولا سيما بداخل "المطعم" محور أحداث المسلسل، وأثناء خوض الثنائي لرحلة البحث بداخل هذه السراديب تحدثا معاً حديثاً ساهم في تقريب وجهات النظر بينهما، ومع مرور الوقت ينجح الثنائي في العثور على صندوق ليكتشفا أنه عبارة عن أدوات للطهي، إلا أن صبحي دخل في حالة صدمة بعدما أخبرته "وديدة" بأن الكنز الذي تم العثور عليه بداخل الصندوق خاص بعائلتها فقط، ولا يمكنه الحصول على شيء منه.

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صدمة غير متوقعة

وتتوالى الأحداث ولكن إلى طريق آخر، حيث دخل الجميع في حالة من الصدمة بعدما قرر مسؤول "مفتش" من قبل وزارة الصحة بغلق المطعم، لاكتشاف فأر بالداخل، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل جاءت نهاية الحلقة الخامسة محيرة بل وفتحت باب التوقعات لجمهور ومتابعي المسلسل، خاصةً عقب ظهور خطيب "وديدة" في المشاهد الأخيرة من الحلقة ليترك المشاهدين في فضول لمعرفة ما إذا كان الإعجاب بين وديدة وصبحي حقيقياً أم أنها ستعود لخطيبها.

مسلسل "مطعم الحبايب" من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج عبدالله أبو الفتوح، وبطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول المنافسة بين أصحاب المطاعم المختلفة في أحد الأحياء، إلى جانب إظهار حياة العاملين في مجال الطبخ والأسرار الخاصة بهم في وصفات الطعام.

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