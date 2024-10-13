رسميا.. انفصال نادين نجيم عن خطيبها ناريغ ناربيكيان

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم انفصالها عن خطيبها رجل الأعمال ناريغ ناربيكيان بعد مرور نحو عام ونصف على إعلان خطوبتهما.

نادين نشرت رسالة غامضة عبر "ستوري" حسابها الرسمي في "إنستغرام"، جاء فيها: "يسعدني أن أعلن أنني متزوجة رسمياً! لا، أنا عزباء".

نادين نجيم تعلن انفصالها عن خطيبها - الصورة من حسابها في إنستغرام

"الخليج 365" تحسم الجدل

الرسالة التي نشرتها نادين نجيم أثارت حالة من الجدل بين متابعيها عبر وسائل التواصل وسط تضارب الأخبار بين ما إذا كانت هذه الرسالة بمثابة إعلان زواج أو انفصال.

الخليج 365 تواصلت مع مديرة أعمال الفنانة نادين نجيم التي حسمت الجدل وأكدت لـ"الخليج 365" انفصال نادين نجيم عن خطيبها بعد قصة حب طويلة.

بدايات التعارف بين نادين نجيم وناريغ ناربيكيان

في فبراير 2023، تحول حفل يوم ميلاد نادين نجيم إلى حفلة خطوبة بعدما فاجأها حبيبها ناريغ ناربيكيان بخاتم الخطوبة وعرض الزواج، وسط تصفيق الحاضرين.

ونشرت نجيم مقطع فيديو عبر حسابها في "أنستغرام" وقالت: "كان من المفترض أن أحتفل بعيد ميلادي اليوم. لكن انتهى بي الأمر بالاحتفال بالحياة والحب! وقلت نعم". وظهرت نجيم مع ناربيكيان في مقاطع فيديو مختلفة وهما يرقصان.

أما عن بداية قصة حبها، فقالت نادين أنها تعرفت على ناريغ كونه صديق. ومن ثم بدأ التقارب بينهم رويدًا رويدًا حتى استطاعا في النهاية أن يجدا التفاهم والحب بينهم وبالتالي أتخذوا قرار الارتباط لأن به كل الأشياء التي تسعدها.

آخر ظهور للثنائي

نادين كانت قد احتفلت بيوم ميلاد ناريغ قبل شهر واحد حيث أن يوم ميلاده يوافق يوم ميلاد ابنها "جوفاني" وهو الـ13 من سبتمبر، حيث وثقت وقتها لحظات احتفالها بيوم ميلاد خطيبها بمجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابها على إنستغرام.

نادين نجيم وخطيبها ناريغ ناربكيان في سبتمبر الماضي - الصورة من ستوري حساب نادين على إنستغرام



يذكر أن نادين نجيم، كانت متزوجة من رجل الأعمال المعروف هادي أسمر، حتى أعلنت طلاقهما في سبتمبر 2019 بعد زواج دام ثمانية أعوام وأنجبا منه طفلين هما “جوفاني وهيفان”.

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