محمد أنور يعلن الانتهاء من تصوير مسلسل ديبو.. بالفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - قام الفنان محمد أنور بنشر فيديو عبر حسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" يعلن به انتهاء تصوير أحدث مسلسلاته "ديبو" الذي يتم عرضه حالياً، ويقوم ببطولة مسلسل "ديبو" ‏بجانب محمد أنور كل من: هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، من إخراج ‏أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل.‏

رسالة محمد أنور لفريق عمل مسلسل "ديبو"‏

يظهر الفيديو الذي تم نشره على حساب الفنان محمد أنور بـ "إنستغرام" مظاهر احتفالية وسعادة كبيرة بانتهاء التصوير من العمل، ووجه محمد أنور رسالة مطولة عبر ‏منشوره لكل فريق العمل قائلاً: "خلصنا الموضوع، خلصنا الموضوع يا جماعة، اللهم لك الحمد والشكر. بوست طويل شويه بس لازم كل واحد ياخد حقه، ويارب ‏ما أنسى حد. شكراً لكل حد شارك وتعب في مسلسل ديبو عشان يطلع بالشكل ده، وينجح النجاح الكبير ده، الحمد لله".‏

وتابع محمد رسالته بتوجيه الشكر للشركة المنتجة ولكل فريق الإنتاج وفريق الدعايا والإعلان وجميع الأقسام المشاركة في المسلسل.

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محمد أنور يشكر مؤلف ومخرج العمل

قام الفنان محمد أنور أيضاً من خلال منشوره بشكر مدير أعماله والمؤلف الكبير إيهاب بليبل ومخرج العمل أحمد عبد الوهاب قائلاً: "وشكراً لأخويا ومدير أعمالي محمود أنور وكل رجالتي: زعزع وعلاء ‏وعزت وياسر؛ على تعبهم معايا. شكراً للمؤلف الكبير إيهاب بليبل وش السعد على المسلسل الحلو ده، وشكراً لكل فريق الإخراج وعلى راسهم أخويا وحبيبي اللي بجد ‏موت نفسه عشان المسلسل ده يطلع في الوقت ده وبالصورة دي وبالشكل الحلو ده المخرج الكبير أحمد عبد الوهاب، ويارب دايماً ناجحين مع بعض".‏

وفي منشوره لم ينسى محمد أنور بتوجيه الشكر كل زملائه من أبطال العمل قائلاً: "وأخيراً شكراً لكل الأساتذه الممثلين النجوم اللي شاركوا في المسلسل واللي شرف كبير ليا إني أقف قدامهم، واتعلمت ‏منهم كتير. وشكراً لكل النجوم وضيوف الشرف اللي نورونا وشرفونا".‏

وأخيراً قام بتوجيه الشكر لمحبيه وجمهوره مطالبهم بانتظار آخر حلقتين قائلاً: "وأخيراً شكراً للجمهور اللي ساندنا وفرحنا ونجحنا. واستنوا آخر حلقتين يوم الجمعة ‏الجاية عشان تعرفوا ديبو هيعمل إيه بعد اللي شافه".‏

قصة مسلسل "ديبو"‏

تأتي أحداث مسلسل "ديبو" خلال 12 حلقة، وتدور أحداث المسلسل بإطار اجتماعي كوميدي، وتدور قصته عندما يُضطر الشاب المستهتر ديبو للعمل في أحد ‏الفنادق، عن طريق مكتب توظيف، لكي يوفر المال ليسدد ديونه، لكنه يُصدم عندما يعرف أن الفندق خاص بالحيوانات؛ ليدخل في مواقف لم تكن في الحسبان.‏

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