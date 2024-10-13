محمد القس يوجه رسالة لهؤلاء بعد حصوله على جائزة نجم العرب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 07:27 مساءً - عبَّر الفنان محمد القس عن سعادته بالتكريم الذي حظي به في مهرجان نجم العرب الذي أُقيمت فعالياته أمس السبت بأحد فنادق القاهرة الكبرى، موجهاً رسالة شكر لكل من قدم له السند والدعم، واختص في ذلك والدته.

وحصل "القس" على جائزة نجم العرب عن دوره في مسلسل "برغم القانون" الذي قدم خلاله أداءً رائعاً لشخصية "أحمد – أكرم" التي تقمصها ببراعة.

تكريم محمد القس عن دوره في مسلسل "برغم القانون"

شارك الفنان محمد القس محبيه ومتابعيه صورة من التكريم الذي حصل عليه معلقاً: "حصلت على، عن دوري في مسلسل برغم القانون. شكراً لله ثم لكم جميعاً. شكراً لك أم إبراهيم، كل ما يحصل لي بفضل دعائك يا أمي".

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مسلسل "برغم القانون"

تقع أحداث مسلسل "برغم القانون" في إطار درامي حول "ليلى" التي تعمل بالمحاماة وتعيش في مدينة بورسعيد، وتستيقظ في أحد الأيام لتجد أن زوجها قد اختفى، الذي يلعب دوره الفنان محمد القس، ومع مرور الوقت تكتشف أنه خدعها لأنه انتحل شخصية غير شخصيته الحقيقية، وهي "أحمد"، عقب ذلك تتوالى الأحداث في ظل محاولة "ليلى" لمعرفة سر هروبه رغم قصة الحب الكبيرة بينهما.

العمل يجمع عدداً من النجوم بجانب محمد القس وإيمان العاصي، منهم: وليد فواز، محمد محمود عبد العزيز، هاني عادل، رحاب الجمل، فرح يوسف، وآخرون، والعمل من إخراج شادي عبد السلام، وتأليف ريمون مقار.

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