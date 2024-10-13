ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور لها.. هكذا قلدت أحمد حلمي!

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - في أحدث ظهور لها، شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وهي تقلد الفنان أحمد حلمي، وذلك خلال رحلتها الأخيرة في أحد البلاد الأوروبية.

ياسمين عبد العزيز تقلد أحمد حلمي

View this post on Instagram A post shared by ArabWood (@arabwoodtv)

نشرت النجمة ياسمين عبد العزيز مقطع فيديو عبر حسابها على "إنستغرام"، ظهرت فيه وهي تقلد مشهد شهير للفنان أحمد حلمي من فيلم "1000 مبروك"، وظهرت وهي تقول بأداء أحمد حلمي وبشكل فكاهي: "أنا مت موتات أحلى من كدا بكتير".

وقد كتبت ياسمين على الفيديو معلقة: "فن اللا مبالاة عندي"، وظهرت في المشهد خلال سفرها الأخير إلى وجهة لم تكشف عنها بعد، ما أضفى مزيداً من الغموض والتشويق لمحبيها، والأغرب في الأمر أن ياسمين حذفت بعدها الفيديو من حسابها دون توضيح الأسباب.

عودة ياسمين عبد العزيز لدراما رمضان 2025

تعود النجمة ياسمين عبد العزيز للمنافسة في السيزون الدرامي الرمضاني المقبل 2025، بعد تغيبها عن آخر موسم، وذلك من خلال عمل درامي يحمل اسماً مؤقتاً، وهو "وتقابل حبيب"، الذي تواصل التحضير له؛ استعداداً لتصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.

مسلسل "وتقابل حبيب" يعيد ياسمين عبد العزيز للعمل مجدداً مع المؤلف عمرو محمود ياسين بعد غياب دام سنوات؛ إذ كان آخر تعاون بينهما في رمضان 2021، من خلال مسلسل "اللي ملوش كبير"، كما يجدد تعاونها مع الفنان كريم فهمي أيضاً بعد آخر نجاح حققه الثنائي في مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض عام 2020، كما انضم إلى فريق المسلسل النجمتان إيمان السيد وبدرية طلبة.

وفي سياقٍ آخر، تستعد ياسمين عبد العزيز لكسر غيابها عن السينما على مدار السنوات الست الماضية، وذلك من خلال فيلم جديد تعاقدت على بطولته ويكتبه خالد جلال الذي تعاونت معه في معظم أفلامها. ومن المقرر التعاقد مع مخرج وترشيح الأبطال خلال الأسابيع المقبلة؛ لتعود ياسمين عبد العزيز إلى السينما بعد غياب، وتحديداً منذ تقديمها فيلم "الأبلة طمطم" عام 2018.

يمكنكم متابعة الثانوية العامة ذكريات لا تُنسى لنجوم الفن: أحدهم أعادها 8 مرات وآخر حصل على 50%

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».