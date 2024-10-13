روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرح

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - أحيت الفنانة روبي مؤخراً حفلاً غنائياً في فاميلي بارك، وفي الحفل الذي بدأ في تمام الساعة 4 عصراً، قدم عدد من النجوم فقرات مميزة وناجحة مثل أوكا ورامي جمال، وكانت نهاية الحفل مع روبي.

روبي تحتفل بميلادها

بدأت روبي فقرتها وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها أبرزها "نمت ننه"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "أنت عارف ليه"، واختتمت بأغنية "قلبي بلاستيك".

وخلال الحفل احتفلت روبي مع الجمهور بيوم ميلادها، حيث فاجأها المنظمون بتورتة كبيرة مطبوع عليها العديد من صورها على المسرح، وشاركت روبي جمهورها بالعديد من الصور عبر خاصية ستوري خلال هذا الاحتفال، وأبدت سعادتها بهذا الاحتفال وسط الجمهور.

احتفال روبي بميلادها على المسرح الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

تامر حسني وسط جمهوره في جدة

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صناع أنستونا يحتفلون بدنيا سمير غانم

ليست الوحيدة التي احتفلت بميلادها مع جمهورها على المسرح، فمؤخراً احتفل تامر حسني بيوم ميلاده على المسرح، خلال إحيائه حفله الغنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ، حيث فوجئ بمنظمي الحفل يصعدون على المسرح ومعهم تورتة كبيرة، وقالوقتها: "إيه المفاجأة دي يا جماعة، عيد ميلادي في السعودية وسط أهل جدة، شكراً ليكم".دنيا سمير غانم احتفلت بيوم ميلادها العام الماضي وسط صناع مسرحية أنستونا على المسرح مع جمهور العرض، وحرص صناع العمل على تقديم التهاني لها وتمنوا لها السعادة والنجاح، وكان لافتاً للانتباه حرص زوجها رامي رضوان على التواجد للاحتفال بها، بالإضافة لظهور خاص لابنتها كايلا التي احتضنتها بشدة أثناء الاحتفال.

إليسا تهنئ هيفاء وهبي

حرصت الفنانة إليسا على تهنئة صديقتهابيوم ميلادها أمام جميع حضور حفلهما سوياً في قطر الذي أُقيم في مارس 2023، وفاجأتها بتورتة ذات تصميم مميز على المسرح، وحرصت إليسا على أن تغني لها بنفسها أغنية الميلاد وسط تفاعل عدد كبير من جمهور الحفل، وأبدتسعادتها بهذا الاحتفال، وقامت بتقطيع التورتة.

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