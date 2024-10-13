روبي ليست الأولى.. نجوم احتفلوا بميلادهم برفقة الجمهور على المسرح

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كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 13 أكتوبر 2024 04:32 مساءً - أحيت الفنانة روبي مؤخراً حفلاً غنائياً في فاميلي بارك، وفي الحفل الذي بدأ في تمام الساعة 4 عصراً، قدم عدد من النجوم فقرات مميزة وناجحة مثل أوكا ورامي جمال، وكانت نهاية الحفل مع روبي.
روبي تحتفل بميلادهابدأت روبي فقرتها وسط تفاعل كبير من الحضور، وقدمت مجموعة متنوعة من أغانيها أبرزها "نمت ننه"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، "قولوا للمتغاظ"، "أنت عارف ليه"، واختتمت بأغنية "قلبي بلاستيك".
وخلال الحفل احتفلت روبي مع الجمهور بيوم ميلادها، حيث فاجأها المنظمون بتورتة كبيرة مطبوع عليها العديد من صورها على المسرح، وشاركت روبي جمهورها بالعديد من الصور عبر خاصية ستوري خلال هذا الاحتفال، وأبدت سعادتها بهذا الاحتفال وسط الجمهور.
تامر حسني وسط جمهوره في جدةروبي ليست الوحيدة التي احتفلت بميلادها مع جمهورها على المسرح، فمؤخراً احتفل تامر حسني بيوم ميلاده على المسرح، خلال إحيائه حفله الغنائي على مسرح عبادي الجوهر أرينا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث فوجئ بمنظمي الحفل يصعدون على المسرح ومعهم تورتة كبيرة، وقال تامر وقتها: "إيه المفاجأة دي يا جماعة، عيد ميلادي في السعودية وسط أهل جدة، شكراً ليكم".
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صناع أنستونا يحتفلون بدنيا سمير غانمدنيا سمير غانم احتفلت بيوم ميلادها العام الماضي وسط صناع مسرحية أنستونا على المسرح مع جمهور العرض، وحرص صناع العمل على تقديم التهاني لها وتمنوا لها السعادة والنجاح، وكان لافتاً للانتباه حرص زوجها رامي رضوان على التواجد للاحتفال بها، بالإضافة لظهور خاص لابنتها كايلا التي احتضنتها بشدة أثناء الاحتفال.
إليسا تهنئ هيفاء وهبيحرصت الفنانة إليسا على تهنئة صديقتها هيفاء وهبي بيوم ميلادها أمام جميع حضور حفلهما سوياً في قطر الذي أُقيم في مارس 2023، وفاجأتها بتورتة ذات تصميم مميز على المسرح، وحرصت إليسا على أن تغني لها بنفسها أغنية الميلاد وسط تفاعل عدد كبير من جمهور الحفل، وأبدت هيفاء سعادتها بهذا الاحتفال، وقامت بتقطيع التورتة.
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