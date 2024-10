أسماء جلال تختار هذه الإطلالة لزفاف مريم الخشت .. وكم بلغ ثمن الفستان ؟

ميرنا وليد - بيروت - حضرت الممثلة المصرية أسماء جلال حفل زفاف صديقتها الممثلة المصرية مريم الخشت الذي أقيم مؤخرا.



وأطلت جلال فستان باللونين البنفسجي والأخضر، وكان الفستان براق وعن تفاصيله فهو بتوقيع العلامة التجارية For The Bold and Refined، ويصل سعره إلى 4500 جنيه مصري.

ونسقت جلال مع الفستان حقيبة من تصميم دار Jacquemus، يصل سعرها إلى 744 يورو.

وكانت قد نشرت الممثلة المصرية مريم الخشت على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو من حفل زفافها على زوجها أحمد أباظة رئيس قسم الترفيه في كايرو جاز كلوب، والذي أقيم مساء الخميس.

وعلقت مريم: "لم يكن بإمكاني أن أحلم به بشكل أفضل.. لكن الحلم الأكبر هو الحياة التي بعد الحفل".

وظهرت العروس الجميلة بفستانها الأبيض، الذي يتميز بتطريزات لافتة وكمين Off shoulder مميزين، وعلى رأسها طرحة طويلة كما ظهر الى جانبها زوجها مرتدياً البدلة الرسمية.