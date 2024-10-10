إيمان العاصي تكشف كواليس "خناقة" عز ونور الشريف في مسجون ترانزيت: أنت أحق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

كشفت الفنانة إيمان العاصي، خلال لقائها ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الإعلامية إسعاد يونس على شاشة قناة "dmc" الخلاف بين الفنان أحمد عز والنجم الراحل نور الشريف، في فيلم "مسجون ترانزيت" الذي تم عرضه عام 2008.

وقالت إيمان: " اتخانقوا في فيلم "مسجون ترانزيت" على ترتيب الأسامي في التتر، أحمد عز كان مصمم إن اسم نور الشريف يكون الأول ونور الشريف أبدًا وأحمد يقوله يا أستاذ نور أنا مقدرش احط اسمي قبل حضرتك، وأخدوا وقت كبير وأستاذ نور قاله أنت دلوقتي نجم السينما ونجم الشباك أنا شبعت وأنا نجم دراما، فده وقتك انت مش وقتي أنا مينفعش اخده منك".

يذكر أن إيمان العاصي يعرض لها حاليا عبر قناة ON ومنصة Watch it مسلسل "برغم القانون"، ويشاركها البطولة كلًا من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عناني، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر، وهو تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر.

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