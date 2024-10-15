“شراب التوت” في مأزق… هل ينقذ حذف بعض المشاهِد الجريئة المسلسل؟

قرّرت شركة إنتاج مسلسل”شراب التّوت”، بالاستغناء عن العديد من المشاهد التي تمّ تصويرها سابقًا، بعد الشّكاوى التي تلقّتها، بسبب علاقة شخصيّة جيراي بزوجة والده في المسلسل.

نذكر أنّ مسلسل “شراب التّوت، الذي حقّق نجاحًا كبيرًا وتمّ بيعه إلى اثنتي وخمسين دولة حتّى الآن، انطلق مؤخّرًا بموسمه الثّالث، الذي بدأت أحداثه من نقطة انتهاء الموسم الثّاني بسقوط “جوركام” ثمّ ستستمرّ بمرور زمنيّ مدّته شهر واحد.

فمن بين الشّخصيّات الجديدة التي انضمت إلى الموسم الجديد من “شراب التّوت” الممثّلة شيبنام دونماز التي تلعب دور المرأة الغامضة التي ظهرت في حلقة نهاية الموسم الثّاني وهي زوجة أب جيراي.

أمّا الممثّل فرات تشيليك فقد انضمّ بشخصيّة جمال، سيكون شريك “كيفيلجم”.

كذلك انضمّت شيبنام بوزوكلو بشخصيّة “ميري”، قريبة كفيلجيم القادمة من إزمير. أمّا الممثّل باتوهان يوزجوليتش فإنّه سيلعب شخصيّة فيراز وهو شريك “نورسيما”.

أمّا الممثّلة ثروت باندور ستلعب دور أسودة أم فيراز – المرأة التي سيتزوّجها والد جوركام.

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أمّا على صعيد الانفصالات، فقد انفصلت سيلين تركمان بحجّة رغبتها في إكمال دراستها. كذلك انفصلت موجدة عثمان بحجّة إصابتها بمتلازمة الإرهاق المزمن واحتياجها للرّاحة. كذلك انفصل سيركان تيتماز (أوموت) الذي انتهى دوره بحسب السّيناريو. كذلك انفصل يغيت كيرازجي (روزجار) كانت له متطلّبات رفضتها شركة الإنتاج ثم طلب الانفصال عن فريق العمل.

وقد حقق العمل المرتبة الثالثة بنسب المشاهدة بعد عرض اولى حلقاته بنشبة وصلت الى ٦.١٧.