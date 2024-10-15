"خطفت الأنظار".. لقطة عفوية لولي عهد أبوظبي مع ابنته خلال مشاركتها ببطولة للجوجيتسو (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

ظهر خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في لقطة عفوية خلال متابعته لابنته شما وهي تشارك بالبطولة التي تحمل اسمه لرياضة الجوجيتسو المُقامة ببلاده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لولي عهد أبوظبي وهو يتابع ابنته خلال إحدى المنافسات حتى انتهت بفوزها وسط ترقب وتفاعل مع مجريات المنافسة.

وعقب فوز شما اتجهت إلى والده لتحتضنه في مشهد خطف الأنظار ولاقى رواجًا عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ خاصة وأن الأمر انتهى بتتويجه لها

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