"زي النهارده".. مؤمن زكريا يقود الأهلي للتتويج بالسوبر على حساب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - تحل اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، ذكرى تتويج النادي الأهلي بطلا لبطولة السوبر المصري على حساب غريمه التقليدي النادي الزمالك، بنتيجة (3\2).

وتحمل هذه المباراة، ذكرى مميزة لمؤمن زكريا، نجم الأهلي السابق، الذي قدم أداء مميز خلال هذه المباراة، وأحرز هدف الفوز.

أحداث المباراة

أقيمت أحداث المباراة يوم 15 أكتوبر عام 2015، بحضور 25 ألف متفرج، وكانت المرة الأولى فى تاريخ لقاءات القطبين، بالسوبر المحلي، الذي يقام خارج مصر على أرض عربية.

وشهد اللقاء، تقدم عمر جابر بهدف للزمالك في الدقيقة 25 بعد دقيقة، ونجح عبدالله السعيد في إحراز هدف التعادل للأحمر في الدقيقة 34، من ركلة جزاء فى الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني من ركلة جزاء أخرى فى الدقيقة 53.

وتجح مؤمن زكريا البديل، في إحراز الهدف الثالث بضربة رأس في الدقيقة 69، وبعدها قلص كهربا الفارق وأضاف الهدف الثاني للزمالك في الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة.

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