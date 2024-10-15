نجم الزمالك السابق: حسام حسن يتعرض للاضطهاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

قال أيمن يونس نجم الكرة المصرية السابق، إن حديث حسام حسن عن الاضطهاد يترجم ما يشعر به، ولو شعر بشيء آخر لتحدث عنه.

وأكد أيمن يونس في تصريحات إذاعية: "أعتقد أن حسام حسن لا يشعر بالألفة والروح والمساندة النفسية، خاصة وأنها هامة جدا للمدرب ومثله مثل اللاعب، وهو لا يشعر بها لذلك يتحدث".

أضاف: "أعتقد أنه لا يمكن تجاهل تصريحات حسام حسن الأخيرة، من جانب اتحاد الكرة، حتى لو كان الاتحاد سينهي مهمته بعد شهرين".

وأتم تصريحاته: "رغم انتصارات المنتخب، حسام حسن لا يجد من يدعمه أو يصفق له أو يدعمه نفسيا وهو سبب غضبه وخروجه بهذه التصريحات".

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