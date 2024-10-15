شكرا لقرائتكم خبر عن «بترو رابغ»: مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للمواد الكيميائية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بترورابغ وشركة جياهوا للكيماويات مذكرة تفاهم، اليوم، لبحث إمكانية إنشاء مصنع للمنتجات الحديثة في رابغ، وذلك تحت رعاية وزارة الطاقة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيركز المصنع على إنتاج العديد من المواد الكيميائية المتخصصة المشتقة من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين والتي تعد المواد الأساسية لهذا المشروع والتي يتم توريدها من خلال بترورابغ.
وتُستخدم مجموعة المنتجات المستهدفة على نطاق واسع في قطاعي البناء والسيارات.
ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع استراتيجية المملكة العربية السعودية التي وضعتها وزارة الطاقة لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الكيميائية المتخصصة والحد من الاعتماد على الواردات، مع التركيز القوي على تعزيز الصناعات التحويلية المتعلقة بقطاعي البناء والسيارات.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز المحتوى المحلي وتلبية الطلب المتزايد في هذه القطاعات الرئيسية.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا، منوهة بعدم وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، سيركز المصنع على إنتاج العديد من المواد الكيميائية المتخصصة المشتقة من أكسيد الإيثيلين وأكسيد البروبيلين والتي تعد المواد الأساسية لهذا المشروع والتي يتم توريدها من خلال بترورابغ.
وتُستخدم مجموعة المنتجات المستهدفة على نطاق واسع في قطاعي البناء والسيارات.
ويتماشى هذا التعاون الاستراتيجي مع استراتيجية المملكة العربية السعودية التي وضعتها وزارة الطاقة لتعزيز الإنتاج المحلي للمواد الكيميائية المتخصصة والحد من الاعتماد على الواردات، مع التركيز القوي على تعزيز الصناعات التحويلية المتعلقة بقطاعي البناء والسيارات.
ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز المحتوى المحلي وتلبية الطلب المتزايد في هذه القطاعات الرئيسية.
وأضافت أن مدة المذكرة 12 شهرا، منوهة بعدم وجود أثر مالي مترتب على توقيع هذه المذكرة.