شكرا لقرائتكم خبر عن «بترو رابغ»: مذكرة تفاهم لإنشاء مصنع للمواد الكيميائية المتخصصة والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.